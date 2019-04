PSG : A cause de Neymar, Paris peut craindre un nouveau fiasco en C1

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Gravement blessé au pied à deux reprises, Neymar a déjà raté plusieurs rendez-vous importants pour le Paris Saint-Germain. Et c’est loin d’être terminé.

En colère après la défaite contre Manchester United (1-3) en Ligue des Champions, le Brésilien avait insulté les arbitres de la rencontre sur les réseaux sociaux. Du coup, le milieu offensif a écopé d’une suspension ferme de trois matchs. Une sanction qui l’empêchera de disputer les rencontres aller de la phase de groupes la saison prochaine. Et si ce coup dur était encore plus grave que prévu ? En effet, Rio Mavuba se demande si le PSG sera capable de passer les poules sans Neymar.

« C’est le danger des réseaux sociaux. Pour moi, c’est une grosse erreur de sa part. Il se pénalise. Il pénalise le PSG, a accusé l’ancien milieu défensif sur RMC. On l’a vu cette année, Paris a eu du mal à sortir des poules. J’espère pour eux qu’ils n’auront pas une poule trop compliquée, car le PSG est évidemment bien meilleur avec Neymar. Est-ce que c’est une faute professionnelle ? Oui, clairement. Avec sa maîtrise et sa connaissance des réseaux, il savait très bien que ça n’allait pas passer et qu’il allait se faire sanctionner. » Paris n’a pas de quoi paniquer, mais il est vrai que cette suspension représente un handicap.