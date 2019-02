PSG : 91ME pour un attaquant brésilien ? Paris est dans le coup !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

On ne prête qu'aux riches, et même si le Paris Saint-Germain est toujours dans l'attente d'une réponse concernant ses soucis avec le fair-play financier, le club de la capitale est très régulièrement cité lorsque les prix s'envolent au mercato. Ainsi, ce dimanche le PSG est évoqué dans le dossier Richarlison, l'attaquant brésilien d'Everton, que les Toffees ont fait venir de Watford pour 39,2ME lors du dernier marché estival des transferts. Mais Nasser Al-Khelaifi le sait depuis cet hiver, et l'échec concernant la venue de Gueye, Everton est très dur lors des négociations. Et comme si cela ne suffisait pas pour le PSG, la concurrence est rude concernant l'ailier de 21 ans qui s'est révélé sous le maillot de Fluminense.

En effet, le Daily Star affirme ce dimanche que le Paris Saint-Germain n'est pas seul à avoir Richarlison dans son radar, Chelsea, l'Atlético Madrid et l'AC Milan étant également à l'affût, ce qui fait forcément grimper le prix du joueur. Et pour le laisser partir l'été prochain, le club intéressé devrait lâcher 91ME, prix exigé par les dirigeants de l'autre formation de Liverpool pour un attaquant qui a encore 4 ans de contrat avec Everton. De quoi forcément laisser dubitatif, même si d'ici le prochain mercato beaucoup de choses peuvent se passer au Paris SG, notamment concernant sa puissance de feu financière.