PSG : 9 ME pour la pépite portugaise qui peut sauver Paris

Dans : PSG.

Contraint de faire avec des moyens inhabituellement limités, Leonardo n’a pas pu réussir toutes les opérations voulues cet été sur le marché des transferts.

Cela provoque quelques tensions avec Thomas Tuchel, dont certaines ont été dévoilées aux yeux des médias, et d’autres en interne où les joueurs se demandent pourquoi le PSG n’a pas frappé plus fort. L’absence de renfort en défense centrale malgré les départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva en a étonné plus d’un. L’idée du directeur sportif brésilien est peut-être de serrer les dents avec les forces en présence dans les mois d’automne, pour enfin résoudre ce problème en janvier. C’est en ce sens que le PSG s’intéresse de très près au profil de David Carmo. Le jeune défenseur central de Braga épate les observateurs du haut de ses 21 ans, et semble bien parti pour confirmer sa très belle saison dernière.

Le Portugais n’a pas quitté son club cet été, et discute actuellement d’une prolongation de son contrat. Celui-ci s’étend jusqu’en juin 2023, ce qui laisse clairement du temps à ses dirigeants, mais forcément, les progrès stratosphériques de Carmo lui donnent envie de voir son salaire suivre. Et pour se donner toutes les options, ses représentants travaillent aussi sur un potentiel transfert dès le mois de janvier, révèle TuttoMercatoWeb. Si cinq clubs italiens le suivent (Sampdoria, Fiorentina, Milan AC, Roma et Cagliari), le PSG le placerait en très haute position pour un renfort utilisable pour le présent et l’avenir, sans devoir débourser une somme folle. Le prix de Carmo monte régulièrement, et est évalué à 9 ME désormais. Un investissement que la Fiorentina semble prête à effectuer cet hiver. Il reste désormais à savoir si le PSG ira au bout de la démarche, car il va bien falloir recruter quelqu’un pour éviter des situations délicates pour Thomas Tuchel dans ce secteur de jeu quand les matchs cruciaux vont venir.