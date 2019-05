PSG : 80ME pour un Brésilien, le Qatar prêt à cette folie ?

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Ce n'est pas l'attaquant brésilien le plus connu en Europe, mais il n'empêche qu'il a largement contribué à la bonne saison qu'Everton conclura ce dimanche par un déplacement à Tottenham. Ce joueur qui suscite bien des convoitises, c'est Richarlison, ailier gauche international brésilien de 22 ans que le club de Liverpool est allé chercher à Watford l'été dernier pour 39ME. Ce dimanche, le Mirror affirme en effet que le Paris Saint-Germain et l'Atlético Madrid seraient déjà sur les rangs afin de s'offrir Richarlison, lequel a encore quatre ans de contrat avec Everton et ne semble pas réellement avoir émis le souhait de partir au mercato.

Mais pour le tabloïd, en offrant 80ME aux dirigeants des Toffees, le PSG et l'Atlético pourraient changer la donne, d'autant plus que Richarlison ne touche "que" 144.000 euros de salaire par semaine, ce qui permet aux deux clubs de lui offrir une augmentation colossale. Cependant, le choix numéro 1 d'Everton est clairement de garder l'attaquant brésilien, et le Mirror admet que sans un départ de Neymar du Paris SG il est difficile de voir Richarlison rejoindre le club de la capitale lors du prochain mercato pour un tel montant. L'intérêt du Paris Saint-Germain semble donc très mesuré pour l'instant.