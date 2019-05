PSG : 80ME et Al-Khelaifi s'offre le Matuidi 2.0 au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Priorité absolue du Paris Saint-Germain au mercato, Allan est un joueur qui fait couler beaucoup d’encre en Italie.

Et pour cause, difficile de savoir avec exactitude les intentions de Naples en ce qui concerne le futur transfert du joueur. Chaque jour, c’est un prix différent qui est annoncé pour le rugueux milieu défensif, pour qui Naples réclame entre 50 et 80 ME selon les sources. Visiblement, aucun prix n’effraiera suffisamment le Paris Saint-Germain pour lâcher l’affaire. Interrogé par Le Parisien, Grégory Paisley estime que Thomas Tuchel ne se trompe pas de profil avec Allan, un joueur aux caractéristiques similaires à celles d’un certain Blaise Matuidi.

« Il a de l’impact, ce qui manque au Paris Saint-Germain. C’est la recrue idéale à partir du moment où Ngolo Kanté ne viendra pas. Il a de l’abattage, il est costaud malgré sa petite taille, propre avec le ballon. Il met quelques buts parce qu’il aime bien se projeter et il est le complément idéal de Verratti dans un milieu à deux. Il faut un chien au PSG et Allan ira au combat. Il va imprimer le pressing à l’image d’un Blaise Matuidi. Il va aller chasser et il peut y arriver à lui tout seul. Il a mangé le milieu du PSG au match aller en poule de Ligue des Champions » a confié le commentateur de beIN SPORTS, spécialiste du championnat italien. Présenté comme ça effectivement, Allan a tout de la recrue parfaite pour Paris.