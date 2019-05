PSG : 70ME pour Gareth Bale, la nouvelle tentation d'Al-Khelaifi ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Après avoir envisagé que Neymar et Kylian Mbappé allaient signer au Real Madrid lors du prochain mercato, ce qui a depuis été totalement repoussé par les deux stars du Paris Saint-Germain, voilà que cette fois c'est une des stars des Merengue qui est annoncée comme étant une cible de Nasser Al-Khelaifi cet été. En effet, Eduardo Inda, le patron d'OK Diario, a expliqué que le Real Madrid souhaitait définitivement se séparer de Gareth Bale dont Zinedine Zidane ne veut plus entendre parler pour la saison prochaine. Et c'est dans ce sens que Florentino Perez, que l'on sait plutôt proche de Nasser Al-Khelaifi, aurait proposé l'international gallois au Paris Saint-Germain.

Et le Paris SG aurait déjà répondu à cette offre du Real Madrid avec qui Gareth Bale est encore lié pour trois saisons. « Les Merengue ont déjà reçu une première réponse du PSG après cette offre. Les Français n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, ils ont laissé la porte ouverte à cette possibilité, car on s'attend à une grande révolution à Paris cet été, après l'une des pires saisons au Parc des Princes », explique Eduardo Inda, avant d'annoncer un scénario plus tordu. En effet, le journaliste pense que si José Mourinho remplace Thomas Tuchel comme entraîneur du Paris Saint-Germain, alors l'opération sera plus aisée, le Special One appréciant énormément l'international gallois.