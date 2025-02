PSG ‍: 70 millions pour ça, les débuts de Kvaratskhelia font rire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Peu en vue pour ses débuts avec le Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia bénéficie de la patience de son entraîneur Luis Enrique. Mais en Italie, l’ancien joueur de Naples fait déjà l’objet de critiques dans les médias.

Il faudra peut-être patienter avant de voir Khvicha Kvaratskhelia éblouir le Parc des Princes. Arrivé cet hiver, l’ailier du Paris Saint-Germain n’a pas brillé pour ses débuts. L’international géorgien, certes auteur d’une passe décisive contre le Stade de Reims (1-1), a souvent manqué de réussite dans ses initiatives et d’automatismes avec ses coéquipiers. Rien de grave pour son entraîneur Luis Enrique.

En conférence de presse jeudi, l’entraîneur parisien a donné du temps à sa recrue pour s’adapter. Khvicha Kvaratskhelia n’a malheureusement pas bénéficié de la même clémence de l’autre côté des Alpes. Le renfort à 70 millions d’euros, pas forcément étincelant avant son départ du Napoli, a récolté les critiques du Corriere dello Sport sur ses performances et sur l’accueil du Paris Saint-Germain jugé banal. « Jusqu'à présent, il a joué trois matchs, un seul en intégralité, et tout compte fait, il n'est pas non plus très bon », peut-on lire dans le quotidien sportif.

Pas de présentation à la Messi

« Khvicha Kvaratskhelia est arrivé à Paris comme un joueur parmi tant d'autres : pas de présentation particulière à la manière de Messi, Ibra ou Neymar, mais la routine qui accompagne les nouveaux joueurs du Paris Saint-Germain ces deux dernières années, ont constaté nos confrères italiens. Vidéo de l'arrivée, premiers mots, photos avec le maillot, bref, les choses habituelles. Ce à quoi il faut ajouter une présentation au Parc des Princes avant le match que le PSG a disputé contre Manchester City en Ligue des Champions et auquel, malheureusement pour lui, le Géorgien n'a pas participé car il ne figurait pas sur la liste. » Une belle prestation face à Monaco ce vendredi soir pourrait déjà calmer ses détracteurs.