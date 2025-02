Le PSG n’est pas l’OM, Kvaratskhelia peut prendre son temps

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 70 millions d’euros cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia aura besoin d’un temps d’adaptation au Paris Saint-Germain. L’ailier arrivé en provenance de Naples n’évolue pas encore à son meilleur niveau. Mais ce n’est pas un problème pour l’entraîneur parisien Luis Enrique, prêt à lui laisser le temps de s’acclimater.

Alors que sa place dans le onze semblait menacée, Bradley Barcola peut dormir tranquille. L’ailier du Paris Saint-Germain a retrouvé une redoutable efficacité, à l’image de son but inscrit juste après son entrée face au Mans (0-2) mardi en Coupe de France. Sa prestation contraste avec celle de son nouveau concurrent Khvicha Kvaratskhelia qui connaît des débuts assez mitigés. Recruté cet hiver, l’ancien joueur de Naples n’a pas la réussite attendue dans ses initiatives près de la cage adverse. L’international géorgien doit également travailler ses automatismes avec ses coéquipiers.

Kvaratskhelia sans pression

Autrement dit, la recrue à 70 millions d’euros a besoin d’un temps d’adaptation avant de répondre aux attentes de Luis Enrique. Mais ce n’est pas un problème pour l’entraîneur parisien qui refuse de lui mettre la pression. « Quand est-ce que Khvicha Kvaratskhelia sera au même rythme que les autres ? Je ne sais pas, a d’abord répondu l’Espagnol en conférence de presse ce jeudi. C'est évident qu'un joueur qui n’a pas joué pendant quelques matchs au sein de son club précédent et qui arrive dans un nouveau club doit s’adapter à beaucoup de choses. »

« Quand ? Je ne sais pas mais nous n’avons pas de préoccupation particulière là-dessus. Ce sera sûrement un temps assez court, ou ça peut être un peu plus long mais nous ne sommes pas inquiets parce que nous l’avons recruté pour un projet à long terme, a expliqué Luis Enrique. Nous essayons de faire en sorte que ce soit le plus tôt possible, mais nous ne sommes pas pressés car l’équipe est dans une bonne dynamique. » Rien à voir avec la politique de l'Olympique de Marseille qui n'hésite pas à éjecter ses recrues décevantes quelques mois après leur signature.