PSG : 70 ME pour Icardi, le Qatar a un énorme doute !

Dans : PSG.

Alors que son aventure à Paris avait tout du conte de fée jusqu’à la fin de l’année 2019, Mauro Icardi traverse une période très délicate au PSG.

Remplaçant face au Borussia Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’international argentin a de nouveau pris place sur le banc des remplaçants pour la réception des Girondins de Bordeaux en Ligue 1, dimanche. Bien moins prolifique depuis le début de l’année 2020, l’ancien capitaine de l’Inter Milan, prêté avec option d’achat par les pensionnaires de San Siro, se pose des questions sur son avenir. Et visiblement, la direction sportive du PSG est également dans le flou au sujet du mercato de Mauro Icardi. Selon les informations de Tuttosport, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi affichent de plus en plus de doutes quant à l’intérêt de lever l’option d’achat à 70 ME de Mauro Icardi en fin de saison.

Le média italien indique par ailleurs que Mauro Icardi a une clause dans son contrat lui permettant « d’avoir son mot à dire ». Autrement dit, s’il souhaite quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de son prêt, Nasser Al-Khelaïfi ne pourra rien y faire. Et les derniers événements dans la capitale ont nettement refroidi Mauro Icardi, lequel envisage sérieusement de faire ses valises à l’issue de la saison afin de rentrer en Italie. Pour rappel, la Juventus Turin courtise le buteur du PSG. Mais ces derniers jours, une nouvelle piste a pris de l’épaisseur pour l’avenir de l’Argentin, celle menant à Chelsea. Les Blues souhaitent se débarrasser d’Olivier Giroud et de Michy Batshuayi à la fin de la saison afin de recruter un réel concurrent à Tammy Abraham. Mauro Icardi a le profil parfait, bien qu’il ne se soit encore jamais frotté à l’intensité très particulière de la Premier League. Reste à voir si les prochaines semaines inverseront la tendance mais pour l’heure, on se dirige plutôt vers un départ du PSG pour Mauro Icardi…