PSG : 60 ME avec bonus, l’offre pour Icardi tombe

Conserver Mauro Icardi, sans payer les 70 ME de son option d’achat, telle est la volonté de Leonardo au PSG.

Un tour de passe-passe qui s’annonce forcément compliqué, sachant que l’Inter Milan peut très bien décider de refuser toutes négociations à l’option, et mettre ainsi son ancien capitaine en vente sur le marché des transferts en espérant de meilleures offres. Mais à l’heure où les millions ne pleuvent pas vraiment sur le monde du football, le club lombard est bien conscient que le PSG est à chouchouter. Un délai supplémentaire après le 31 mai a été accordé au club francilien pour se positionner, mais il n’aura pas fallu attendre aussi longtemps. Selon Sky Italia et Gianluca Di Marzio, le Paris Saint-Germain a effectué une première offre en cette fin de semaine.

Elle porte sur un montant fixe à 50 ME, ainsi que 10 ME en bonus selon les performances du joueur et du club parisien. Au total, cela peut donc atteindre les 60 ME, et se rapprocher grandement de la somme conclue lors de son accord de prêt. Mauro Icardi, qui aurait une préférence pour revenir dans le championnat italien, serait néanmoins partant pour s’inscrire dans la durée au PSG, où une place de numéro 9 lui est réservée. Les chances de voir Edinson Cavani rester dans ces conditions demeurent en effet bien minces, et Icardi a déjà montré qu’il avait les capacités de s’insérer dans le collectif parisien, sans faire d’ombre sur le terrain à Neymar et Mbappé, ce qui est très important pour les deux joueurs.