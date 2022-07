PSG : 50-50, accord total pour Wijnaldum à Rome !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les négociations se sont intensifiées concernant Georginio Wijnaldum, mais du côté de Rome on annonce de la fumée blanche. L'international néerlandais quitte le PSG.

Depuis trois jours, Luis Campos et les dirigeants de la Roma tentaient de trouver une solution afin de permettre à Wijnaldum de quitter le Paris Saint-Germain, où Christophe Galtier ne voulait plus de lui. Les deux clubs avaient bien avancé, mais aucun accord n’était trouvé en raison de la répartition du salaire du milieu de terrain qui sera évidemment prêté au club italien. Mais ce dimanche, la Gazzetta dello Sport annonce que tout est désormais bouclé et que l’ancien joueur de Liverpool va rejoindre dans les prochaines heures l’effectif de José Mourinho. Afin de débloquer les discussions, le PSG et la Roma ont accepté de faire un effort que le média sportif italien dévoile, le joueur de 31 ans ayant lui aussi mis la main à la poche afin d'aider à un deal.

Paris et Rome trouvent un accord qui convient à tout le monde

En effet, si Georginio Wijnaldum va bien rejoindre l’AS Rome sous forme de prêt, il y aura bien une option d’achat de 10 millions d'euros qui pourrait rapidement devenir obligatoire s'il joue 50% des matchs la saison prochaine, alors que l’on évoquait un prêt sec. Concernant le fameux point bloquant, à savoir le salaire du joueur, les dirigeants se sont entendus sur une répartition à 50-50, tandis que le Néerlandais a lui accepté de renoncer aux bonus prévus au Paris Saint-Germain pour la saison à venir, là où certains de ses coéquipiers touchent encore les primes du PSG même lorsqu'ils sont prêtés dans un autre club. Un effort qui pourrait représenter 800.000 euros tout de même. Visiblement déterminé à relancer sa carrière, Georginio Wijnaldum a ainsi montré qu'il n'avait pas que l'argent en tête, du côté de la Roma et Mourinho on a adoré cette attitude.