PSG : 5 joueurs veulent abandonner Paris !

Par Claude Dautel

Le cas Kylian Mbappé focalise toutes les attentions, le PSG va devoir tout de même faire de la place dans son vestiaire. Et malgré des salaires colossaux, certains joueurs parisiens sont prêts à partir au prochain mercato.

Le PSG est un très bon client sur le marché des transferts, au point même de voir les prix s’envoler lorsque Leonardo se pointe pour négocier, mais niveau cession, le club de la capitale a bien du mal à trouver des « clients ». Il est vrai que le directeur sportif brésilien accorde des salaires qui dépassent souvent les normes habituelles, et les footballeurs sous contrat avec Paris préfèrent profiter de ce confort financier jusqu’au bout, ou du moins le plus longtemps possible. Cependant, et même si tout le monde a le regard tourné vers le dossier Kylian Mbappé, la situation exceptionnelle proposée par l’organisation du Mondial au Qatar en fin d’année va aider le Paris Saint-Germain à faire un peu de place dans le vestiaire au Parc des Princes. En effet, afin d’avoir du temps de jeu, et de pouvoir être sélectionnés pour la prochaine Coupe du monde, plusieurs joueurs sont d’ores et déjà prêts à quitter le club de Ligue 1, quitte à faire un effort financier.

Le Mondial au Qatar aide le PSG au mercato

Cinq joueurs auraient l’intention de profiter du prochain mercato pour relancer une carrière qui a pris du plomb dans l’aile, et non des moindres. Selon L’Equipe, Julian Draxler, qui est lié jusqu’en 2024 avec le PSG, a compris qu’Hans-Dieter Flick n’était pas Joachim Löw et qu’il n’irait pas au Qatar avec l’Allemagne s’il ne jouait pas plus. Souvent blessé, le milieu allemand n’a pas eu sa chance cette saison, et Draxler a désormais compris que s’il ne partait pas, alors sa retraite internationale pourrait se rapprocher de gré ou de force. De quoi le pousser à valider un transfert, même en faisant un effort sur le plan financier. Autre joueur sur la sellette avec sa sélection, Leandro Parades. Même s’il se dit qu’il est proche de Lionel Messi, la concurrence est rude en Argentine, et même s’il a encore un an de contrat à Paris, le milieu de terrain est lui aussi prêt à partir dès le prochain marché des transferts afin d’avoir toutes ses chances pour être au Mondial.

Paris a cinq joueurs prêts à partir

Le quotidien sportif ajoute trois autres footballeurs parisiens dans la liste de ceux qui accepteront plus aisément de quitter un gros salaire au PSG pour retrouver un vrai challenge sportif dans d’autres clubs. Ander Herrera, dont l’année a été particulièrement gratinée à Paris entre son agression au Bois de Boulogne, qui a fait grincer des dents, et son souci oculaire, n’est plus qu’un remplaçant de luxe payé 6 millions d’euros par an et le joueur espagnol, arrivé libre de Manchester United serait volontaire lui aussi pour céder sa place. Deux autres joueurs pensent eux aussi au Mondial qatari sont également candidats au départ, il s’agit d’Abdou Diallo et Thilo Kehrer, ces deux joueurs étant motivés à jouer au Qatar en fin d’année, quitte à accepter un transfert sans trop se focaliser sur l'aspect salarial.

Le Paris Saint-Germain ayant 40 footballeurs sous contrat, et même si les moyens financiers ne manquent pas dans la capitale, l'idée est de profiter de ce créneau inédit en 2022 pour procéder à ce grand coup de balais tant attendu des supporters. Cependant, que les choses soient claires Nasser Al-Khelaifi est décidé à conserver ses stars, et pas seulement Kylian Mbappé, les départs de Lionel Messi et de Neymar n'étant pas réellement à l'ordre du jour du côté du PSG, quoi qu'il en coûte. les Ultras n'auront donc pas gain de cause dans leur quête d'un PSG moins marketing.