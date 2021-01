PSG : Sergio Ramos inutile à Paris, il dit pourquoi

Dans : PSG.

Depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain est régulièrement cité comme un candidat à la signature de Sergio Ramos cet été.

L’international espagnol de 34 ans arrive en fin de contrat avec le Real Madrid. Les négociations sont en cours entre Sergio Ramos et le club merengue mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé. Un feuilleton à rallonge qui commence sérieusement à agacer au sein du club champion d’Espagne, et qui provoque quelques fissures dans le vestiaire de Zinedine Zidane. A en croire de nombreux médias, le PSG et Manchester City suivent cette situation avec attention. Une information contredite par TF1, qui expliquait dimanche que le Paris SG n’avait entamé aucune discussion avec l’entourage de Sergio Ramos.

Interrogé à ce sujet, Bixente Lizarazu a fait savoir que selon lui, le PSG n’avait aucun intérêt à se lancer dans une opération d’une telle envergure. Pour l’ex-défenseur des Bleus et du Bayern Munich, le club de la capitale a déjà une défense centrale jeune et excellente avec Presnel Kimpembe et Marquinhos. « C’est le capitaine du Real Madrid, c’est pour moi le meilleur défenseur depuis 10 ans. C‘est impossible pour moi qu’il quitte le Real Madrid. Après ce serait un super renfort pour Paris c’est clair. Marquinhos/Kimpembe est l’association qui devrait fonctionner et qui surtout peut progresser. Si tu fais venir Sergio Ramos il y a probablement Kimpembe qui se retrouvera sur le banc. Pour moi Paris doit construire sur cette défense centrale Marquinhos/Kimpembe. Elle est très bonne » a jugé le consultant de TF1, pour qui le Paris Saint-Germain serait bien inspiré de laisser son tour dans le dossier Sergio Ramos. Reste maintenant à voir si l’Espagnol prolongera au Real Madrid. En cas d’échec dans les négociations entre l’Espagnol et son club de cœur, le PSG pourrait tout de même se laisser tenter par une telle opportunité…