PSG : 40ME pour Théo Hernandez, Paris attaque !

Le PSG vise du lourd afin de combler le départ de Mitchel Bakker. Selon la presse italienne, la priorité se nomme Théo Hernandez.

Le départ de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen pour 10 ME a surpris les supporters du PSG, qui ne s’attendaient pas à ce que le Néerlandais trouve un point de chute si vite dans ce mercato estival. Leonardo a réalisé une véritable prouesse en récupérant un si beau chèque pour celui qui n’était que le quatrième choix de Mauricio Pochettino au poste de latéral gauche. Dans les prochaines semaines, Layvin Kurzawa pourrait également faire ses valises puisque l’ancien Monégasque fait l’objet d’un accord quasiment bouclé entre le PSG et Galatasaray. Ces départs font les affaires de Paris, qui vise Théo Hernandez à ce poste de latéral gauche selon Tuttosport.

Le média italien dévoile dans son édition du jour que Leonardo n’a jamais cessé de s’intéresser au défenseur français de l’AC Milan. Son nom avait déjà été cité à Paris au début du mercato, au même titre que celui d’Achraf Hakimi. Le latéral droit très offensif de l’Inter Milan s’est officiellement engagé en faveur du PSG, et Théo Hernandez pourrait suivre. Il faudra néanmoins se montrer très persuasif pour convaincre le club lombard de lâcher sa mobylette de 23 ans. Pour l’heure, le journal italien évoque une possible offre à hauteur de 40 ME de la part du Paris Saint-Germain pour Théo Hernandez, et ne s’avance pas sur la réponse de l’AC Milan. L’incertitude plane encore, d’autant que le PSG pourrait attendre que le départ de Layvin Kurzawa se concrétise avant de passer à l’assaut car à ce poste de latéral gauche, Paris compte également Abdou Diallo et Juan Bernat. Mais la révélation de cette nouvelle piste très sexy ne manquera pas de séduire les Parisiens, déjà emballés par le mercato réalisé par leur club avec Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos.