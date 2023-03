PSG : 4 joueurs qui posent un énorme problème

Dans : PSG.

Par La Rédaction

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore terminé la saison 2022-2023 que déjà les esprits sont tournés vers l'an prochain. Et les récents propos de Nasser Al-Khelaifi concernant ses choix suscitent déjà des interrogations et surtout des polémiques.

« Nous travaillons pour garder Mbappé, Messi et Ramos. Nous allons analyser ce que nous faisons, comment nous assurer que nous pouvons continuer. Nous ne ferons pas d'erreurs. Au-delà de ces trois-là, il faut se concentrer sur les jeunes et le talent que nous avons pour l’avenir. » S'exprimant vendredi dans un média espagnol, Marca, Nasser Al-Khelaifi quelles étaient ses pistes de travail au prochain mercato, sachant que le dossier de l'entraîneur ne semble pas inquiéter plus que cela le dirigeant qatari du PSG. Si l'on peut comprendre le désir de NAK de conserver Kylian Mbappé dans son effectif, tant le numéro 7 parisien brille, il est légitime de s'interroger sur sa volonté de prolonger Lionel Messi et Sergio Ramos, deux joueurs qui ont vieilli et dont le salaire est un frein au recrutement d'autres.

Mbappé, Messi et Ramos, la folle promesse d'Al-Khelaïfi https://t.co/x3V58j4qp1 — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2023

C'est donc avec une certaine stupéfaction que les suiveurs du Paris Saint-Germain ont pris connaissance des propos de Nasser Al-Khelaifi, lequel vante en plus les mérites des jeunes formés dans la capitale. Le mariage de la carpe et du lapin sauce qatari qui n'arrive à convaincre personne. Et surtout pas Nicolas Puiravau, membre du collectif Paris United, qui n'hésite plus à remettre en cause les choix du président du PSG. « Si je comprends Nasser, le PSG va miser l'an prochain en défense sur un Brésilien dépressif qui a été de toutes les humiliations (Marquinhos), sur un Espagnol qui court le 100m en 17 secondes (Sergio Ramos), sur un Français qui n'a plus de tendon d'Achille (Presnel Kimpembe) et sur un Slovaque qui peut à peine marcher (Milan Skriniar) », faisant référence à la blessure du défenseur de l'Inter Milan, forfait depuis quelques semaines et qui aurait déjà validé sa signature au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato d'été.

Le PSG version équipe de France, l'idée à suivre

Et après avoir vu le triomphe de l'équipe de France face aux Pays-Bas, le même Nicolas Puiravau a montré du doigt à Nasser AL-Khelaifi ce qu'il devait faire au PSG. « Les Bleus, c’est le résumé parfait de tout ce qui manque au PSG : Un gardien qui donne confiance à ses défenseurs, une défense centrale puissante et rapide, des milieux forts physiquement et qui se projettent vers l’avant et des attaquants remuants autour de Mbappé », a fait remarquer l'un des intervenants de Paris United. Mais il est tout de même vrai que de nombreux clubs doivent rêver d'avoir un onze du type équipe de France, et cela alors même que quelques glorieux anciens viennent de partir à la retraite internationale. Au Paris Saint-Germain, l'heure est venue de choisir entre un projet basé sur la jeunesse et l'identité parisienne, ou un empilage de stars.