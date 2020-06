PSG : 30ME pour un défenseur, le Qatar c'est pas le Père Noël

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain doit faire un mercato rusé de l'aveu même de Tuchel et Leonardo. Alors l'heure est venue de refuser des offres.

Le PSG a beau être en course pour un quadruplé historique, les caisses du club de la capitale vont souffrir de cette saison 2019-2020 qui est impactée par le coronavirus. Alors, après Leonardo, qui avait déjà confié que la signature de Mauro Icardi était probablement le plus gros coup du mercato estival 2020 pour Paris, et qu’il fallait cette fois être prudent, Thomas Tuchel a reconnu vendredi que l’heure était à des choix plus raisonnables en attendant des jours meilleurs. Et à priori le FC Porto est le premier club à comprendre que du côté du Qatar on avait décidé de faire une petite pause concernant les achats dispendieux sur le marché des transferts. La presse portugaise affirme en effet ce samedi que Porto a été informé par le Paris Saint-Germain que la venue d’Alex Telles n’était plus à l’ordre du jour.

Cité depuis des mois comme l’un des favoris afin de venir renforcer la défense du PSG, Alex Telles a été proposé pour 30ME à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Mais ces derniers auraient déjà fait savoir à leurs homologues de Porto que l’affaire ne se fera pas, Paris estimant que Telles ne valait pas une dépense à ce niveau. Et c’est pour cela que les responsables parisiens ont accéléré sur la prolongation de Layvin Kurzawa, qui avec Juan Bernat, fera l’affaire concernant le flanc gauche de la défense du PSG. Interrogé sur le cas d'Alex Telles en conférence de presse, Thomas Tuchel a zappé cette question, rappelant qu'il était satisfait des joueurs qu'il avait à sa disposition pour ce poste.