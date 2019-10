PSG : 300ME pour Mbappé, une offre historique ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Kylian Mbappé semble promis à être le dossier XXL du mercato 2020. Ce samedi, on parle déjà d'une offre du Real Madrid au PSG à hauteur de 300ME.

Vous avez aimé le feuilleton Neymar au FC Barcelone ? Et bien préparez vous à la série Kylian Mbappé au Real Madrid. Car c’est cette fois la star française du Paris Saint-Germain qui semble déjà exciter au plus haut point la presse espagnole. Ce samedi, emboitant le pas de ses confrères, c’est le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo qui affirme que Florentino Perez veut faire de Kylian Mbappé la plus grosse acquisition de l’histoire des Merengue et même du football avec un chèque de 300ME à destination du PSG pour convaincre l’Emir du Qatar de céder le Champion du Monde recruté moyennant 180ME en 2017 à l’AS Monaco. Une offre que le média proche du Barça estime largement surestimée par rapport à la valeur réelle de Kylian Mbappé, mais qui pourrait s’expliquer par le désir du président madrilène de ne pas voir s’échapper le joueur français.

Pour réussir son coup, le Real Madrid souhaite s’appuyer sur sa puissance sportive, en montrant à Kylian Mbappé qu’il a clairement des chances supplémentaires de gagner la Ligue des champions en jouant au Real Madrid plutôt qu’au Paris Saint-Germain, mais que c‘est également en portant le maillot de la Maison Blanche qu’il sera en mesure de gagner le Ballon d’Or, plus qu’en restant au PSG. Reste que comme dans le dossier Neymar, c’est depuis Doha que le dossier Kylian Mbappé se gère et si l’Emir du Qatar décide de ne pas vendre le champion du monde en 2020, alors le Real Madrid devra patienter, d’autant que Florentino Perez et le dirigeant qatari sont plutôt proches.