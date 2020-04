PSG : 30 ME cash pour Pellegrini, Leonardo attaque

Dans : PSG.

Le mercato est encore loin, mais les priorités du PSG se dessinent peu à peu. Il apparaît aujourd’hui comme évident que Leonardo souhaite recruter un milieu défensif dans un premier temps.

Ces dernières heures, une piste très sexy du mercato parisien a été dévoilée par RMC. A en croire la radio, le Paris Saint-Germain piste Thomas Partey, lequel s’est doucement mais surement imposé comme un solide milieu défensif grâce à ses performances du côté de l’Atlético de Madrid. Mais le Ghanéen est la pierre angulaire du système de Diego Simeone, raison pour laquelle il sera très difficile de le recruter. C’est ainsi que Leonardo explore d’ores et déjà plusieurs pistes en parallèle et notamment en Italie, son terrain de chasse privilégié. A en croire les informations de la Repubblica, la piste menant à Lorenzo Pellegrini plaît tout particulièrement au directeur sportif parisien, d’autant plus que le milieu de terrain de l’AS Roma dispose d’une clause libératoire à seulement 30 ME.

Joueur clé de Paulo Fonseca au sein du club de la Louve, le milieu de terrain italien de 23 ans a tout pour lui : polyvalence, statut d’international et un âge encore très jeune qui laisse penser que son potentiel est énorme. Le PSG veut donc rafler la mise mais pour cela, il faudra surmonter deux obstacles importants. Le premier, c’est la rude concurrence qui risque de sévir dans les prochaines semaines dans le dossier Lorenzo Pellegrini, dont le profil plaît énormément aux deux cadors principaux de la Série A, à savoir l’Inter Milan et bien évidemment la Juventus Turin. Le second, c’est la volonté de Lorenzo Pellegrini, à priori pas plus emballé que ça à l’idée de rejoindre le Paris Saint-Germain. Mais plus globalement, le joueur sous contrat avec la Roma jusqu’en 2022 s’imagine bien rester un an de plus au Stadio Olympico, ce qui va compliquer la tâche de tous les clubs intéressés. Reste à voir si de leur côté, les dirigeants romains pousseront le joueur à accepter un transfert, dans le cas où le PSG soit d’accord pour lever la clause libératoire à 30 ME de l’Italien…