PSG : 3 ME par mois pour Neymar, un club accepte le tarif

Dans : PSG.

Régulièrement annoncé sur le départ du PSG ces derniers mois, Neymar peine à trouver un club capable d’assumer son imposant salaire.

Il faut dire qu’en quittant le FC Barcelone pour rejoindre Paris en juillet 2017, l’international brésilien a vu son salaire exploser. Dans la capitale française, Neymar touche précisément 3,06 ME par mois, ce qui fait bien évidemment de lui le joueur le mieux payé de Ligue 1… et de très loin. Très intéressé par son retour l’été dernier, Barcelone n’était pas prêt à offrir au Brésilien un salaire équivalent et alors que Neymar avait donné son accord pour baisser ses revenus de 10 ME par an, le salaire global était encore trop élevé pour le Barça.

En réalité, il n’y a finalement qu’un seul club en Europe en plus du PSG capable d’assumer de tels émoluments, selon les informations de Don Balon. Il s’agit de Manchester United, le club par excellence qui ne connaît pas la crise malgré les impacts dévastateurs du coronavirus sur les finances des formations en Europe. Géant du foot aux revenues variés grâce à une aura sans égal à travers le monde entier, Manchester United songe toujours fortement à Neymar, comme cela était déjà le cas lors du mercato estival de 2019.

Mais pour l’heure, les Red Devils souffrent toujours d’un déficit sportif trop important pour attirer un joueur du calibre de Neymar. Tant que Manchester United ne sera pas de retour en Ligue des Champions, la venue du n°10 de Paris semble impossible. Avant l’interruption des compétitions, les partenaires de Paul Pogba étaient à la cinquième place du classement de Premier League. En cas de reprise du championnat anglais, MU devra impérativement doubler Chelsea afin d'avoir une chance de réaliser un mercato de luxe avec Neymar en tête d’affiche…