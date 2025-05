PSG ‍: 25 millions, une première recrue vite bouclée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG cherche un renfort rapide pour la Coupe du monde des clubs, et a trouvé son bonheur en Belgique. Un profil validé, mais très demandé au niveau européen.

Concentré sur la finale de la Ligue des Champions avant de passer rapidement à la Coupe du monde des clubs, le PSG vit une saison effrénée mais aussi rêvée. Surtout si tout se passe bien dans les prochaines semaines, avec la Coupe de France de samedi en guise d’apéritif. Si l’effectif est totalement concentré sur ces nombreux défis, Luis Campos continue son tour en Europe et cherche à améliorer encore le groupe de Luis Enrique. Un joueur lui a tapé dans l’oeil pour doubler un poste qui ne l’est pas vraiment à l’heure actuelle. Il s’agit de Maxim De Cuyper, qui s’est mis en évidence en Ligue des Champions cette saison avec le Club Bruges. Le latéral belge évolue à gauche de la défense, et pourrait être un joueur capable de faire souffler Nuno Mendes, toujours aussi sollicité et qui a parfois eu des blessures qui ont laissé Luis Enrique avec peu de choix pour le remplacer.

Bruges en position de force pour négocier

À 1️⃣0️⃣ jours de la finale de @ChampionsLeague, les joueurs du Paris Saint-Germain se sont prêtés au jeu des interviews au Campus face à la presse française et internationale 🎙️ pic.twitter.com/Jo5CWfSXbW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 21, 2025

Luis Campos est allé voir deux fois Maxim De Cuyper jouer récemment affirme la presse belge, pour qui le PSG est le club le plus intéressé par sa venue. Manchester City a récemment renoncé, même si l’Atlético de Madrid s’est renseigné à son sujet. Son profil a de quoi provoquer des sollicitations, et c’est pourquoi Paris veut rapidement conclure l’affaire. Toutefois, il faudra s’aligner sur les demandes du club belge, qui exige 25 millions d’euros pour valider ce transfert. Un peu cher aux yeux du PSG, qui n’a toutefois pas beaucoup de marge de manoeuvre car De Cuyper est sous contrat jusqu’en juin 2028. C’est donc à ce prix que le champion de France parviendra à se renforcer dans un dossier qui pourrait se conclure dès le début de mois, ce qui rendrait le Belge disponible pour la Coupe du monde des clubs.