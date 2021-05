PSG : 25 ME pour Pochettino, la folie de l’été ?

Dans : PSG.

Depuis jeudi matin, la rumeur d’un départ de Mauricio Pochettino agite le PSG, qui souhaite conserver son entraîneur argentin.

Au cours des dernières heures, Mauricio Pochettino s’est entretenu avec Daniel Levy, le président de Tottenham. A la recherche d’un successeur à José Mourinho, les Spurs font de l’entraîneur du PSG leur priorité. Et à en croire les informations obtenues par The Sun, Tottenham est prêt à tout pour faire revenir son ancien manager… y compris payer une fortune pour convaincre le Paris Saint-Germain de le lâcher. Selon le média britannique, Mauricio Pochettino pourrait devenir cet été l’entraîneur le plus cher de l’histoire du football dans la mesure où le club londonien serait chaud pour mettre 20 à 25 ME sur la table pour s’offrir le coach argentin. Un craquage financier qui s’explique par l’urgence de trouver un nouvel entraîneur pour Tottenham, où le nom d’Antonio Conte a filtré.

Tottenham prêt à faire sauter la banque ?

Mais la priorité de Daniel Levy est bien Mauricio Pochettino, plutôt que l’ingérable entraîneur italien. Reste maintenant à voir ce que le Paris Saint-Germain et le coach argentin penseront de cette offre, si l’information venait à se confirmer. Sur le site officiel du vice-champion de France en titre, Mauricio Pochettino a tenté de calmer les rumeurs jeudi midi.

« Je pense que toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l'avenir. Dans un club comme le Paris Saint-Germain, vous êtes obligés de penser que la perfection est accessible et que gagner est la seule option » a notamment expliqué Mauricio Pochettino, évoquant l’avenir, ce qui laisse penser qu’il ne se voit pas (encore) loin de Paris. A en croire la presse anglaise, la possibilité de revenir à Tottenham séduit pourtant Mauricio Pochettino ainsi que son staff.