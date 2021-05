Pochettino : Le PSG climatise Tottenham et le Real

Dans : PSG.

Folle journée de mercredi au sein du Paris SG, puisque tour à tour, les rumeurs concernant Mauricio Pochettino se sont enchainés.

C’est d’abord du côté de Tottenham que l’entraineur parisien a été annoncé, avec une volonté de la part du président des Spurs de faire revenir son ancien coach, un an et demi après son limogeage. Et la deuxième couche a été passée en fin d’après-midi, quand le Real Madrid a mis Pochettino dans sa short-list pour remplacer Zinedine Zidane, qui venait d’annoncer son départ quelques heures plus tôt. A croire que le contrat qu’a signé l’ancien défenseur du PSG avec le club de la capitale au mois de janvier est déjà à conjuguer au passé. Et pourtant, du côté du Paris SG, l’inquiétude n’est clairement pas palpable dans les rangs. Tout d’abord parce que le club a confirmé que Mauricio Pochettino n’avait fait part d’aucune volonté de quitter la formation parisienne, même si bien évidemment, il serait difficile pour lui de le crier sur tous les toits avant d’avoir trouvé un point de chute.

Surtout que Pochettino peut toujours démissionner quand il le souhaite, s’il a l’assurance de rebondir ailleurs. Mais surtout, comme l'explique RMC, le PSG est persuadé que son entraineur s’est engagé sur le long terme, et estime que son implication dans les réunions sur le futur marché des transferts démontre qu’il se voit véritablement rester au Paris Saint-Germain pour encore un petit bout de temps. Des arguments recevables, même si les informations sur Tottenham et le Real Madrid ont certainement glissé le doute dans l’esprit de Nasser Al-Khelaïfi. Ce dernier doit tout de même se dire que la valse des entraineurs qui est en train d’avoir lieu en Europe ne doit pas le laisser sur le carreau si jamais un coup de Trafalgar arrivait avec Mauricio Pochettino. Mais pour l’instant, le PSG n’est pas inquiet, et estime n’avoir aucune raison de l’être malgré les rumeurs.