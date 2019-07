PSG : 32ME pour Gueye, le Qatar pigeonné comme souvent

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Sauf énorme retournement de situation, le Paris Saint-Germain va rapidement enregistrer la signature d'Idrissa Gueye, le fameux numéro 6 attendu depuis plus d'un an et demi par le club de la capitale. Mais pour s'offrir le milieu international sénégalais, le PSG va tout de même devoir lâcher près de 32ME si l'on en croit les rumeurs venues de Premier League. Une somme relativement légère pour le Paris SG, mais qui semble tout de même excessive si l'on en croit ce journaliste de L'Equipe.

Car pour Guillaume Dufy, malgré ses qualités, Idrissa Gueye a quand même bien des choses à régler avant de devenir le 6 tant espéré par les supporters du PSG. « A Everton il était souvent en position basse pour défendre, là au PSG il va se retrouver dans une équipe au profil différent qui a 95% de la possession du ballon. Donc, il va devoir s’acclimater, et encore une fois même si je ne suis pas un homme d’argent, je trouve que 32ME pour un joueur qui arrive d’Everton, qui a 30 ans, et le faire signer 5 ans, je trouve que ça fait un peu beaucoup. Après, quand vous arrivez pour négocier avec l’étiquette PSG dans le dos, ça fait grimper le prix du 10 ou 15ME, mais quand même ce prix ça fait fait beaucoup d’argent », a confié le journaliste de L'Equipe, qui ne doute pas du talent du milieu de terrain sénégalais mais plutôt de l'investissement qu'il va engendrer pour le PSG.