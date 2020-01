PSG : 20 ME pour une surprise XXL, Eriksen fait rêver Paris

Dans : PSG.

Le PSG envisage de créer la surprise de cet hiver en recrutant Christian Eriksen en provenance de Tottenham. Le club anglais est prêt à le céder pour 20 ME.

En ce qui concerne le recrutement et plus précisément le milieu de terrain, le Paris Saint-Germain n’a pas besoin de recruter cet hiver. Mais Leonardo l’a montré par le passé, il ne refuse jamais une bonne opportunité quand elle se présente. Et c’est ce qui est en train de se passer avec Christian Eriksen. Le milieu de terrain de Tottenham refuse totalement de prolonger à Tottenham, et envisage plutôt de partir libre du club londonien à la fin de la saison. Moins inspiré ces derniers temps, le Danois pourrait même se voir indiquer la sortie plus tôt que prévu dans ces conditions.

A l’heure où les clubs sont autorisés à parler au joueur puisqu’il est dans les six derniers mois de son contrat, la Gazzetta dello Sport dévoile une nouvelle information qui peut changer la donne. En effet, Tottenham ne serait plus opposé à se séparer d’Eriksen dès ce mois de janvier, et demanderait simplement 20 ME pour cela. Un prix qui permettrait de récupérer l’ancien de l’Ajax Amsterdam avant tout le monde, et rentre parfaitement dans l’enveloppe du PSG, qui est annoncé comme un candidat crédible à cette possibilité. Si le Real Madrid et Manchester United sont intéressés, c’est l’Inter Milan qui pourrait aussi tenter sa chance plus que tôt que prévu.