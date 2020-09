PSG : 20 ME et ce joueur de Liga règle tous les problèmes au milieu

Dans : PSG.

Le PSG veut recruter au milieu de terrain. Il a ciblé Geoffrey Kondogbia, qui appartient au FC Valence depuis deux saisons.

Le PSG est sur tous les fronts. Il faut renforcer l’effectif pour remporter la Ligue des Champions qui tendait les bras au club la saison dernière (défaite 1-0 contre le Bayern en finale). Le milieu de terrain est un poste où le Paris SG souhaite un nouveau joueur. Pour ce faire, Leonardo et sa bande ont ciblé le joueur du FC Valence, Geoffrey Kondogbia (27 ans). Selon Foot Mercato, le profil de l’ancien international français (5 sélections) correspond parfaitement aux exigences parisiennes. De plus, sa très bonne connaissance de la Ligue 1 en raison de son passage à Monaco (2013-2015) ainsi que son expérience en Ligue des Champions sont des atouts de taille.

Le FC Valence aura du mal à conserver son joueur sous contrat jusqu’en 2022. En effet, le club che fait face à de gros problèmes financiers. On l’imagine mal refuser un transfert qui pourrait reverdir ses comptes, car si sa clause est à 80 ME, sa valeur réelle sur le marché est à peine supérieure à 20 ME. Et ce, même si le milieu de terrain passé par le FC Séville ou encore l’Inter Milan est l’un des joueurs les plus appréciés par sa direction. La course contre la montre a débuté. Le mercato ferme ses portes le 5 octobre et le PSG va tout de même devoir prochainement accélérer pour se renforcer, car si le début de saison de Ligue 1 peut être géré avec une formation incomplète, la Ligue des Champions reprendra ses droits en octobre, et il s'agira d'avoir déjà une équipe rodée pour éviter les mauvaises surprises.