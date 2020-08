Esp : Valence ne peut plus payer ses joueurs !

Dans : Liga.

La presse espagnole annonce que le club de Valence ne peut pas honorer le salaire de ses joueurs et a proposé des créances à ces derniers.

Rien ne va plus au Valence CF, neuvième de la dernière saison de Liga, les caisses du club semblant totalement vides. Ainsi plusieurs médias espagnols, dont Las Provincias, affirment que la directrice financière de Valence a réuni ce lundi après-midi l’ensemble des joueurs afin de leur expliquer la situation comptable précise, suite à l’impossibilité pour ces derniers de recevoir leur salaire par un virement bancaire. Même si les ventes de Parejo et Coquelin à Villarreal, la semaine passée, ont fait entrer du cash, il est impossible de payer normalement les salaires. Le club a donc proposé aux joueurs de recevoir des traites que le Valence CF s’engage à payer d’ici septembre 2021, même si les dirigeants ont indiqué que ces traites seraient honorées dans la mesure du possible dès ce mois de septembre.

De même la directrice financière du club espagnol a indiqué aux joueurs que ces traites étaient « absolument normales », la rumeur d’une absence de garantie réelle ayant circulé dans le vestiaire. Suite à cette réunion, Javi Gracia, le nouvel entraîneur des Ches, a demandé à ses capitaines et son équipe de continuer à s’entraîner normalement malgré cette situation très délicate.