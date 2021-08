PSG : 160 ME pour Mbappé, Al-Khelaïfi refuse !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a effectué la première offre pour Kylian Mbappé ce mardi soir.

Pas besoin d’attendre le 31 août, la possibilité de voir le géant espagnol signer l’attaquant français a pris du corps ce mardi 24 août. Le Real Madrid a confirmé à plusieurs journalistes et sources en Europe qu’il avait bien transmis au PSG une proposition à hauteur de 160 ME pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. RMC, Fabrizio Romano et la presse espagnole ont eu confirmation de la réalité financière de cette offre. C’était ainsi au PSG de répondre, et de se dire s’il valait mieux empocher une somme de cet acabit, certes encore négociable, ou laisser probablement l’ancien monégasque partir dans un an librement, pour zéro euro.

La réponse n’a pas tardé, puisque selon TF1 et Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi a immédiatement fait savoir qu’il refusait l’offre du Real. Et que les choses soient bien claires, ce n’est pas une question de montant, mais de conviction. Le président du PSG est persuadé qu’il peut encore fait changer d’avis son attaquant. Leonardo est en revanche beaucoup moins convaincu, et le directeur sportif brésilien est lui plus ouvert sur l’idée d’une vente de Kylian Mbappé.

Confirmed. Real Madrid have made a formal bid for €160m to sign Kylian Mbappé immediatly. NO green light from Paris Saint-Germain yet. ⚪️🇫🇷 #Mbappé #RealMadrid



Kylian Mbappé has turned down more than three different proposals from PSG to extend the contract. He’s waiting too. pic.twitter.com/cGTAmYVhdb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 24, 2021

Mais ce n’est pas lui qui a le dernier mot, loin de là, dans un dossier d’une telle importance. Ce qui explique pourquoi le PSG a refusé d’envisager une vente. Toutefois, ce dossier n’est pas encore clos, car la réponse parisienne sera suivi d’une nouvelle offre de la part du Real Madrid. Sky annonce que la Maison Blanche va de nouveau passer à l’action avec une proposition améliorée dans les prochains jours, histoire de bien faire comprendre son insistance. La position de Mbappé, qui n’a pas dit le moindre mot officiellement mais a refusé toute idée de prolonger au Paris SG, aura aussi son importance.

Un coup de pression signé Mbappé !?

L'international français aurait en tout cas fait comprendre que son rêve était désormais de jouer au Real Madrid. Sans compter que le club francilien se voit aussi offrir une opportunité assez incroyable avec la possibilité de faire signer Cristiano Ronaldo si jamais il vendait son joyau français. Pour le moment, on en est encore très loin, sachant que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas bougé sa position. Mais l’étau se resserre.