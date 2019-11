PSG : 15 ME + un joueur, Paris avance pour Di Sciglio

Dans : PSG.

Leonardo l’a déjà démontré par le passé, quand il a un joueur dans le viseur sur le marché des transferts, il ne le lâche pas d’une semelle.

C’est le cas avec Mattia Di Sciglio, qui plait beaucoup au directeur sportif du PSG. Le latéral droit semble avoir le profil pour enfin mettre tout le monde d’accord à ce poste. Daniel Alves avait failli dans sa mission la saison dernière, Thomas Meunier ne convainc pas Thomas Tuchel malgré des performances intéressantes, tandis que Colin Dagba est encore jugé trop tendre pour être titulaire. Résultat, pour faire venir Di Sciglio dès cet hiver, le PSG est prêt à faire une offre intéressante à la Juventus.

Selon Canal+, il s’agirait de 10 à 15 ME en cash, avec en plus un défenseur au choix entre Layvin Kurzawa et Thomas Meunier, deux joueurs en fin de contrat et pour lesquelles aucune discussion réelle pour une prolongation de contrat n’a été lancée. Reste à savoir si la Juventus sera intéressée par cette perspective, et surtout si le joueur souhaitera faire le grand saut, lui qui n’était pas très chaud pour quitter le championnat italien en cours de saison, même si son utilisation actuelle ne le rend pas très optimiste pour la suite. En tout cas, selon la chaine cryptée, les contacts sont réguliers entre Paris et Turin au sujet de ce deal auquel Leonardo tient visiblement beaucoup.