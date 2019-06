PSG : 15 et 15 qui font 30 ME pour Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Plus d’une semaine après avoir bouclé le départ de Moussa Diaby au Bayer Leverkusen pour 15 ME, le Paris Saint-Germain devrait prochainement annoncer une seconde grosse vente. En effet, RMC indique que le club de la capitale est tout proche d’un accord avec le Red Bull Leipzig pour le transfert de Christopher Nkunku. Très utilisé par Unai Emery il y a deux ans, beaucoup moins par Thomas Tuchel, le milieu de terrain de 21 ans a fait l’objet d’une offre concrète de 15 ME de la part du club de Bundesliga.

« Les dirigeants allemands sont très confiants dans ce dossier et s’attendent à accueillir rapidement le milieu de terrain de 21 ans. Une offre de 15 millions, assorties de divers bonus, a été transmise au club de la capitale. Avec un pourcentage à la revente. Décidé à changer d’air pour faire décoller sa carrière, il devrait en avoir l’opportunité outre-Rhin, au sein d’un club fondé par Red Bull en 2009. Chez le 3e de la dernière Bundesliga, il retrouverait Jean-Kevin Augustin » explique la radio. Voilà qui fera donc 30 ME de recettes pour le PSG, avant même le 30 juin au mercato grâce aux départs de deux joueurs formés au club.