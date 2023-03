PSG : 12,5 ME pour cette pépite croate, Campos dégaine

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain au mercato, le PSG aura à coeur de renforcer sa défense centrale. En plus de Milan Skriniar, le club de la capitale a craqué sur une jeune pépite croate de 16 ans.

A Paris, Luis Campos se sait surveillé de près. Le conseiller sportif portugais a raté ses deux premières fenêtres de mercato. Selon certaines sources, l'ancien de Lille serait déjà au travail pour préparer le prochain mercato estival du PSG. Et il ne manque pas d'idées. Déjà, l'arrivée de Milan Skriniar semble ficelée. Le Slovaque arrivera libre de tout contrat, ce qui reste une très belle pioche pour les champions de France. Skriniar ne sera pas le seul défenseur central à être recruté. Ce secteur de jeu inquiète pas mal le PSG, qui ne veut plus rien laisser au hasard. Parmi les joueurs qu'adorent les dirigeants franciliens, on peut citer Luka Vuskovic.

Vuskovic, le PSG passe la seconde

🔴🔵 Le PSG a présenté une offre de 12,5M plus bonus pour Luka Vuskovic.@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/uSUUOKDp6h — Media Parisien (@MediaParisien) March 29, 2023

Le joueur de 16 ans évolue déjà avec l’équipe professionnelle d’Hadjuk Split et a crevé l’écran lors de ses dernières apparitions. Il est suivi depuis de nombreux mois par le PSG. Son contrat court jusqu'en 2026 mais il ne devrait pas faire de vieux os dans le club croate. Hadjuk Split a récemment reçu une offre alléchante de 12 millions d'euros de la part de Manchester City. Et un club de Bundesliga est aussi intéressé. Une situation dont est au courant le PSG et qui vient de pousser le club de la capitale, selon Tutto Mercato, à dégainer une offre de 12,5 millions d'euros pour le crack croate. Reste à savoir comment Hadjuk Split va gérer la situation et s'il ne souhaitera pas faire monter un peu plus les enchères. En tout cas, Paris semble bien déterminé à préparer l'avenir en défense centrale. Et il y a bien longtemps que le club de la capitale n'a plus fait de coup à la Marco Verratti. Une arrivée de Vuskovic, combinée à celle de Skriniar, serait en plus un message clair envoyé à certains joueurs du PSG, dont Sergio Ramos, qui voit son contrat se terminer en juin prochain.