PSG : 10ME venus du Rwanda, merci l'Emir du Qatar

Parmi ses nombreux sponsors, le Paris Saint-Germain a signé un juteux contrat avec le Rwanda. Et l'Emir du Qatar n'y est clairement pas pour rien.

Arsenal a été le premier club européen à signer un contrat de promotion avec le Rwanda, Paul Kagame, le président rwandais étant fan des Gunners. Mais après la Premier League, le pays africain a signé un autre contrat de sponsoring avec le Paris Saint-Germain, c'était en décembre dernier, moyennant une somme annuelle autour de 10ME. Cela assure de la visibilité pour le Rwanda, mais également des prestations en matière de communication, et l’ouverture d’une PSG Academy. Mais derrière ce deal, il n’y a pas que la passion du football si l’on en croit Le Parisien, l’Emir du Qatar a en effet fait le boulot pour le club détenu par Qatar Sports Investments. Car quelques jours après que le PSG et le Rwanda signent cet accord, c'était en décembre dernier, l’Emir était en voyage officiel dans le pays de l'Afrique de l'Est et a signé un accord de partenariat à hauteur de 1,2 milliard d’euros.

Cependant, le PSG réfute un quelconque lien entre ces deux opérations, même si forcément cela a probablement pesé dans les discussions entre le club de la capitale, dont la visibilité est mondiale, et le Rwanda. Interrogé par le quotidien francilien, un proche de l’opération remet les pendules à l’heure. « Un tel accord passe forcément par Doha. Le Qatar a été fortement porteur dans ce dossier. Le Rwanda cherchait de l’exposition et avait déjà signé un partenariat avec Arsenal, dont Paul Kagame est supporteur. Le pays s’adresse à des clients et à des visiteurs haut de gamme, et le PSG correspondait bien à cela. Le Qatar et le Rwanda parlaient de beaucoup de sujets à ce moment. Il est assez naturel que le PSG soit venu dans la discussion », confie cette source, qui estime que cette opération a été signée au moment idéal pour le Paris Saint-Germain.