PSG : 100ME pour un milieu, le PSG a trouvé !

Grand espoir du football européen, Sergej Milinkovic-Savic est un nom qui vous dit sans doute quelque chose.

Effectivement, le milieu de la Lazio Rome a fait beaucoup parler de lui cet hiver au mercato puisque Manchester United, mais également la Juventus et le Paris Saint-Germain étaient intéressés par sa signature. S’il a finalement poursuivi l’aventure en Italie, le n°6 de 23 ans pourrait revoir sa position cet été. Et selon les informations du journal L’Equipe, la direction du PSG tenterait d’en profiter afin de le recruter et d’en faire sa sentinelle la saison prochaine.

Géré par Mateja Kezman, le joueur a été contacté par le Paris Saint-Germain la semaine dernière pour « sonder le terrain » selon les informations du quotidien national, qui affirme que la Lazio réclame un minimum de 100ME pour lâcher son meilleur joueur cet été. Cadré par l’UEFA via le fair-play financier, le club de la capitale pourra-t-il lâcher cette somme au mercato ? L’Equipe s’interroge à ce sujet et explique que tant qu’il ne connaît pas les sanctions de l’instance européenne, le PSG « ne peut pas encore » passer à l’offensive avec une offre concrète…