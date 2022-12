PSG : 100 ME pour un crack anglais, Paris attaque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a déjà quelques noms en tête pour ses prochaines fenêtres de mercato. Un joueur plait particulièrement aux dirigeants franciliens : Jude Bellingham.

La direction du PSG est toujours à l'affût des meilleurs joueurs à recruter sur le marché des transferts. Les champions de France savent que l'avenir est à préparer, alors que certains joueurs sont en instance de départ ou en fin de carrière. Parmi les secteurs de jeu à renforcer pour le PSG : le milieu de terrain. Depuis les départs de Thiago Motta et de Blaise Matuidi, les champions de France peinent à trouver des joueurs fiables dans l'entrejeu. Depuis son arrivée l'été dernier dans la capitale, Luis Campos travaille en interne pour recruter les meilleurs joueurs à leur poste. Alors que son nom ne revenait pas forcément dans les petits papiers du PSG ces dernières semaines, un international anglais est bien courtisé par Paris.

Le PSG se lance sur Bellingham

🚨PSG have joined the race to sign English star player Jude Bellingham.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🟨 #BVB 🟦 #PSG pic.twitter.com/Pjm7EB3UYy — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 4, 2022

Selon les informations de Ekrem Konur, le PSG vient en effet de rejoindre la course pour tenter de recruter Jude Bellingham. L'international anglais fait le bonheur du Borussia Dortmund mais également des Three Lions. Le milieu de terrain a marqué 1 but en 3 matchs à la Coupe du monde au Qatar. Son apport est déjà XXL dans le collectif de l'équipe d'Angleterre. A seulement 19 ans, il est l'un des joueurs les plus courtisés d'Europe à son poste. Encore sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2025, Bellingham est estimé à plus de 100 millions d'euros.

Dans ce dossier, le PSG ne manquera pas de concurrence. Le Real Madrid, Manchester City, Liverpool ou encore Chelsea sont aussi de la partie. Le PSG va donc devoir se montrer convaincant pour signer Bellingham. Avant cela, un mercato hivernal aura lieu pour les champions de France. L'occasion de placer certains pions dans quelques dossiers chauds. Nul doute que l'arrivée de Bellingham au PSG serait un énorme coup réalisé sur le marché des transferts et un message rassurant pour les stars franciliennes, alors que Kylian Mbappé aurait toujours quelques envies d'ailleurs.