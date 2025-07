PSG ‍: 100 ME pour Rodrygo, Luis Enrique a le dernier mot

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’intérêt du PSG pour Rodrygo est bien réel mais à la demande de Luis Enrique, le club de la capitale pourrait se retirer du dossier de l’international brésilien, pour qui le Real Madrid réclame plus de 100 millions d’euros.

Un défenseur central et un joueur offensif, voici les deux grandes priorités du Paris Saint-Germain au mercato. Cet été, Luis Campos n’a pas l’intention de bouleverser en profondeur l’effectif de Luis Enrique. Le coordinateur sportif portugais souhaite simplement apporter un ou deux renforts judicieux afin de permettre à son entraîneur d’avoir plus de solutions pour faire tourner son effectif, sans perdre pour autant en qualité. Dans le secteur offensif, une piste fait du bruit ces derniers jours, celle menant à Rodrygo. Remplaçant depuis la nomination de Xabi Alonso, l’international brésilien ne sera pas retenu par le Real Madrid en cas de belle offre.

PSG : Le Real scandalise Paris avec cette offre délirante https://t.co/URnsOJKwCx — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2025

Son nom circule à Arsenal, à Manchester City et donc au PSG. Mais pour le compte insider PSG Inside Actu, la piste est loin d’être chaude pour le moment. D’autant que pour Luis Enrique, un tel renfort pourrait venir perturber l’osmose actuelle qui règne entre Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia. « Luis Enrique privilégie la construction d’un bloc solide, basé sur la continuité et l’intelligence collective. Il ne souhaite pas tout changer pour un joueur, aussi talentueux soit-il. Le PSG a les moyens, certes, mais Luis Enrique ne veut pas déséquilibrer un collectif qui vient de tout gagner » écrit le compte spécialisé, qui ajoute que le Real Madrid se montrera très gourmand en cas de départ de Rodrygo.

Le Real veut plus de 100 ME pour Rodrygo

Le club merengue valorise à plus de 100 millions d’euros son ailier brésilien, encore sous contrat avec la Casa Blanca jusqu’en 2028 et qui n’a que 24 ans. Le média insider ajoute que pour l’heure, tout reste possible entre Rodrygo et le Paris Saint-Germain. Mais à date, le dossier n’est pas jugé comme bouillant dans la capitale, où l’on se concentre surtout sur le recrutement d’un défenseur central pour le moment. Or, le dossier prioritaire qui mène à Illya Zabarnyi patine toujours, puisque Bournemouth n’a pas revu ses prétentions financières à la baisse et réclame toujours 70 millions d’euros pour le défenseur ukrainien.