Le PSG patine pour Zabarnyi et active son plan B

Par Corentin Facy

A la recherche d’un défenseur central, le PSG rêve d’Illya Zabarnyi, mais les discussions avec Bournemouth s’enlisent. Le club parisien pourrait rapidement activer un plan B en Turquie.

Cet été, le Paris Saint-Germain n’a pas l’intention d’entasser les recrues. L’objectif du club parisien est plutôt de faire venir deux ou trois joueurs à des postes bien ciblés par Luis Campos et Luis Enrique. Parmi les secteurs de jeu à renforcer, la défense fait l’objet d’une attention toute particulière des deux hommes, qui souhaitent recruter un défenseur central droitier pour préparer progressivement la succession de Marquinhos. Depuis plusieurs semaines, Illya Zabarnyi est la priorité du PSG mais les discussions avec Bournemouth s’enlisent, le club anglais réclamant 70 millions d’euros, une somme jugée trop élevée par les dirigeants parisiens.

A en croire les informations du compte PSG Inside Actu, un autre dossier pourrait par conséquent prendre de l’ampleur à ce poste, celui menant à Yusuf Akçiçek. Egalement suivi par Lille ou encore l’Olympique de Marseille, le prometteur défenseur central de Fenerbahçe ne laisse pas insensible Luis Campos. « Le jeune talent plaît aux recruteurs parisiens, qui voient en lui un profil prometteur et plus accessible » écrit le compte X, qui nous apprend que la piste Tomas Araujo du Benfica Lisbonne a aussi été creusée. Mais comme avec Illya Zabarnyi, le dossier semble trop complexe pour aboutir.

La piste Zabarnyi bientôt enterrée par le PSG ?

Résultat des courses, c’est finalement vers le jeune défenseur turc de 20 ans que le PSG pourrait se tourner, avec des moyens financiers plus importants que Marseille pour rafler la mise. Attention toutefois à la concurrence anglaise dans le dossier du défenseur sous contrat avec le Fenerbahçe jusqu’en 2028. A défaut de boucler des signatures pour le moment, le PSG multiplie en tout cas les pistes. Avec un objectif clair et partagé par tout le monde au sein du club, ne surpayer aucun joueur et cela même si Paris a les moyens financiers de s’aligner sur n’importe quel prix. Une tactique qui pourrait, si cela continue ainsi, définitivement mettre fin au dossier Zabarnyi, pourtant prioritaire depuis le début de l’été.