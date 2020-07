PSG : Paris esquive ce gros piège au mercato

Dans : PSG.

En ce début de mercato estival, le PSG a d’ores et déjà enregistré trois départs importants, ceux de Tanguy Kouassi, de Thomas Meunier et d’Edinson Cavani.

C’est donc sans ces trois joueurs régulièrement utilisés avant le confinement que le Paris Saint-Germain a débuté sa préparation face au Havre, dimanche soir (9-0). Après le large succès de son équipe, Thomas Tuchel a commenté le mercato du PSG en conférence de presse. Et l’entraîneur allemand a fait savoir à quel point il était déçu de ne plus pouvoir compter sur le meilleur buteur de l’histoire du PSG, sur le défenseur formé dans la capitale et sur l’international belge. Néanmoins, Thomas Tuchel a indiqué que Paris ne se précipiterait pas pour les remplacer, et qu’il pourrait ne pas y avoir de nouvelle recrue avant la fin du mois d’août.

Tuchel refuse de se précipiter

« Je suis toujours triste d'avoir perdu trois joueurs clés pour la Ligue des champions avec Tanguy (Kouassi), Edi (Cavani) et Thomas Meunier. Ça rend les choses plus difficiles. Pour le PSG, c’est absolument nécessaire d’avoir de la qualité avec un grand groupe. Maintenant, tous les joueurs ont été très bien. C'est absolument nécessaire que tout le monde reste comme ça. On a trouvé une bonne ambiance, une bonne atmosphère entre nous. Nous sommes prêts à continuer. C'était un bon début. Aurais-je aimé avoir déjà des recrues ? Non, ce n’est pas nécessaire. Ils ne pourraient pas jouer pour nous pour les finales (de Coupe de la Ligue et Coupe de France) et la Ligue des champions. On fera après la Ligue des champions » a expliqué l’entraîneur de Paris, pour qui Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi n’ont aucune raison valable de se précipiter sur le mercato. Cela tombe bien, le marché des transferts est désormais fermé en France, et cela jusqu’à mi-août.