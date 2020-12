PSG : 100 buts ? Kimpembe en demande plus à Mbappé

Dans : PSG.

Alors qu’il vient d’atteindre la barre symbolique des 100 buts sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait…

Sous contrat jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, le champion du monde refuse pour l’instant de prolonger son bail. Pourtant, Leonardo fait son maximum dans ce dossier si important pour l’avenir du PSG. « On a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport au futur de Mbappé », a expliqué le directeur sportif parisien le week-end dernier. Autant dire que Paris va désormais tout faire pour convaincre sa star française. Pour cela, le PSG pourrait lui proposer un nouveau projet sur quelques années, avec l’objectif que Mbappé devienne le meilleur buteur de l’histoire de son club, devant Edinson Cavani (200 buts), Zlatan Ibrahimovic (156) et Pauleta (109). Presnel Kimpembe, lui, espère en tout cas que son ami restera le plus longtemps possible au PSG.

« Les 100 buts de Kylian Mbappé ? Le voir arriver à ce niveau-là de buts, ce n’est pas choquant. J’espère qu’il en mettra encore plein plein plein… et pour le Paris Saint-Germain (rires) », a lancé, sur Téléfoot, le défenseur francilien. Mais en 2021, la formation parisienne devra faire un choix cornélien. Entre la crise du Covid et la pression du fair-play financier, le PSG ne pourra pas réaliser tous ses voeux, vu que Neymar a dernièrement réclamé l’arrivée de Lionel Messi. Si sur le papier, le potentiel trio Messi - Neymar - Mbappé fait rêver, dans les faits, la composition de cette attaque de feu reste impossible. Leonardo devra donc probablement choisir entre Mbappé et la paire Neymar - Messi. Et sachant que le Français pense toujours au Real Madrid, il sera peut-être l’élément sacrifié, surtout s’il ne prolonge pas d’ici à l’été prochain...