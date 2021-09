PSG : 10 joueurs à vendre, le prochain mercato va faire pleurer

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Le mercato a fermé ses portes, et force est de constater que le Paris Saint-Germain est à des années lumières des 180 ME de vente espérés afin d’équilibrer les comptes. Après avoir flambé au mois d’août, janvier sera primordial dans le sens des départs.

Le PSG aurait pu régler le problème en un transfert. Sur une décision. Celle d’accepter l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Mais la tentation était trop grande pour le Qatar d’aligner, au moins une saison, le champion du monde 2018 avec Lionel Messi et Neymar. Quitte à zapper la promesse qui aurait été faite à la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) avant l’été, lors de la présentation de son budget prévisionnel. Le PSG avait anticipé 180 ME de ventes de joueurs. Au final, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo se sont offerts Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, et n’ont vendu que pour…9 petits millions d’euros, grâce au départ de Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen et au prêt payant d’Alphonse Areola à West Ham.

Le PSG veut vendre massivement en janvier

S’il fallait trouver un point négatif à l’incroyable mercato du PSG, c’est la difficulté qu’a eu Leonardo à vendre. Il faut dire que la soupe est bonne dans la capitale, alors forcément, il est difficile de convaincre les indésirables de partir. Encore plus avec l’arrivée d’un certain Lionel Messi. The Athletic révèle que le PSG compte bien donner un gros coup d’accélérateur lors du mercato hivernal dans le sens des départs. Une dizaine de joueurs sont sur la liste des transferts. Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Idrissa Gueye et éventuellement Mauro Icardi sont les noms sortis. Le média anglais précise que le PSG est conscient de la difficulté du marché depuis la pandémie. Paris va devoir être aussi performant que cet été en janvier prochain, mais dans un autre aspect du mercato.