PSG : 1,4ME pour Véronique Rabiot, un transfert pas si gratuit !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

A l’image de l’Olympique Lyonnais, la Juventus est cotée en bourse et doit donc communiquer les détails de ses opérations financières. Et c’est dans ce cadre que le club italien a notamment dévoilé les commissions versées aux intermédiaires lors du récent mercato estival. C’est ainsi que l’on apprend que la Juventus a payé 3,6ME au représentant d’Aaron Ramsey, arrivé libre depuis la fin de son contrat à Arsenal. Mais c’est bien évidemment le cas d’Adrien Rabiot qui intéresse en France, puisque le milieu de terrain est également arrivé libre à Turin, le Paris Saint-Germain n’ayant pas réussi à prolonger l’international tricolore, lequel a été clairement mis au placard lors des cinq derniers mois de la saison.

Pour obtenir la signature d’Adrien Rabiot, les dirigeants de la Juventus ont versé la coquette somme de 1,4ME à Véronique Rabiot, qui gère les intérêts de son fils, lequel a lui évidemment eu une prime à la signature qui n'est pas encore connu. Compte tenu du bonus payé à Aaron Ramsey, il n’y a pas de quoi crier au scandale, même si forcément du côté des supporters du PSG on va ironiser sur ce pactole. D’autant plus que le milieu formé au Paris SG a bien du mal à se faire une place dans le onze de la Juventus, au point que cette semaine des rumeurs ont circulé sur un possible départ d’Adrien Rabiot lors du prochain mercato, le nom du FC Barcelone étant revenu à la surface.