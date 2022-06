Prêt à planter l’Italie, Mancini plaît au PSG

Déterminé à relancer l’Italie après l’échec en éliminatoires du Mondial 2022, Roberto Mancini a maintenant des doutes sur son avenir. Le sélectionneur des champions d’Europe envisage de quitter son poste pour reprendre un club. Et pourquoi pas le Paris Saint-Germain qui s’intéresserait à son profil ?

Rien n’a été officialisé pour le moment. Mais sauf revirement de situation, Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pendant que l’Argentin répète son envie de rester, ses dirigeants recherchent activement son successeur parmi une liste de cibles. On parle surtout de la piste prioritaire menant à Zinedine Zidane. Mais les noms des alternatives Antonio Conte, Ruben Amorim ou encore Thiago Motta sont également cités, tout comme celui de Roberto Mancini. En effet, le quotidien transalpin Il Messagero affirme que le Paris Saint-Germain n’écarte pas son profil.

🔴 Il Messaggero : Roberto #Mancini a des doutes sur son avenir et pourrait décider de partir après les quatre matches de Ligue des Nations, surtout si son groupe ne réagit pas. Le #PSG penserait à lui, en plus de Zidane et Thiago Motta. pic.twitter.com/g6N9ZMgiv4