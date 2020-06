Polémique : Hanouna défend Neymar, son gars sûr

Dans : PSG.

Régulièrement impliqué dans des polémiques au Brésil, Neymar n’avait probablement pas vu celle-là venir.

Un militant LGBT a porté plainte contre la superstar du PSG pour homophobie. La raison ? Des propos privés du numéro 10 parisien à l’encontre du petit ami volage de sa mère. Fâché de voir sa mère être impliquée dans une relation qu’il juge comme toxique avec le modèle Tiago Ramos, beaucoup plus jeune qu’elle et moins âgé que Neymar en personne, le Brésilien s’est lâché en traitant Tiago Ramos de « petit pé… » et « d’enc… ». Visiblement, cela a déplu à certains de ses proches ou des membres de son entourage, qui ont enregistré la conversation en question, et l’ont fait fuiter dans les médias du pays. D’où la plainte pour des propos peu recommandables. Même s’il possède une flopée d’avocats pour s’emparer de l’affaire, Neymar peut compter sur le soutien en France de Cyril Hanouna, qui a pris totalement la défense du joueur. Les arguments n’étaient pas spécialement juridiques, mais l’animateur vedette de C8 assure qu’on ne devrait pas porter plainte contre Neymar.

« C’est un amour de mec, qui ne refuse jamais une photo, avec les enfants. C’est quelqu’un de sympa », a justifié Cyril Hanouna, alors que ses chroniqueurs ont surtout attaqué ceux de son entourage qui ont publié ce message, probablement pour se faire mousser ou même contre rétribution financière. « Il défendait sa maman, donc on peut des fois dire des choses qui dépassent sa pensée. Bien sûr qu’il ne veut tuer personne, qu’il ne veut insulter personne. Il devait être hyper agacé, ce n’est pas condamnable », a ainsi conclu la chroniqueuse Kelly Vedovelli, persuadé que les mots de Neymar ont dépensé sa pensée, et que cela ne vaut pas le coup de faire tout un scandale comme c’est le cas au Brésil dès que cela touche Neymar.