PSG : Camara-Chevalier, le règlement donne raison à l’arbitre

PSG19 déc. , 20:30
parEric Bethsy
Coupable d’un tacle dangereux sur Lucas Chevalier, le Monégasque Lamine Camara avait seulement écopé d’un carton jaune. La Direction de l’arbitrage assume l’erreur de Clément Turpin, tout en précisant que le règlement a trompé les arbitres.
Le rapport de la Direction de l'arbitrage ne pouvait que corriger le choix de Clément Turpin. Lors du match entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain (1-0) en septembre dernier, l’arbitre principal aurait dû exclure Lamine Camara pour son tacle dangereux sur Lucas Chevalier. Le patron des officiels Antony Gautier confirme l’erreur et revient longuement sur les raisons de cette étrange décision.
« Vous avez pu prendre connaissance de la façon dont l’arbitre vidéo a pu prendre sa décision. Là-dessus, j’ai voulu agir en totale transparence et montrer comment les échanges peuvent se produire entre l’arbitre vidéo et l’arbitre terrain », a réagi le dirigeant contacté par le quotidien Le Parisien, avant d'expliquer la suite plus en détail. Entre interprétation, désaccord et règlement, il y a forcément encore des failles dans l'arbitrage vidéo et dans son application.  
« En l’occurrence, l’arbitre de terrain a un champ de vision un peu masqué parce que le tacle arrive de face sur le gardien avec le ballon qui est envoyé en retrait, a expliqué l’ancien arbitre. Donc forcément, il perçoit un contact, mais il n’a pas clairement la nature du contact. Après, l’arbitre vidéo a considéré que le contact était sur le dessus du pied, ce qui, à ses yeux, pouvait justifier le fait de ne pas considérer la décision initiale de l’arbitre comme étant une erreur majeure. »
Les lois du jeu sont telles que parfois...
- Antony Gautier
« C’était une mauvaise analyse, je le répète. L’idée, c’est de pouvoir exploiter cette erreur pour éviter qu’elle ne se reproduise. Même si les lois du jeu sont telles que parfois, il y a une part d’interprétation et ce n’est pas propre à l’arbitrage en France. Ces problématiques, elles existent dans tous les pays, sur tous les matchs, parce que les lois du jeu, parfois, ne permettent pas d’avoir une décision qui soit blanche ou noire », a prévenu Antony Gautier, pas totalement certain d’éviter ce genre d’erreur à l’avenir à cause du règlement.
Une prise de position courageuse où l'ancien arbitre a essayé de jongler entre la vindicte populaire, où personne n'a compris comment Camara avait évité le carton rouge, et la défense des arbitres qui parfois, même avec la vidéo et à plusieurs, prennent la mauvaise décision en se basant uniquement sur des points de règlement.
Derniers commentaires

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

C'est le projet Titi et il se met en place donc si Lucho le sent comme ça, faisons lui confiance

TV : Ligue1+ à 20 euros par mois, il envoie son RIB

Clairement 20 € l'intégral c est donné

PSG : Luis Enrique ridiculise le mercato avec deux noms

Pas d'inquiétude ok mais bon un ou deux renforts pk pas ....

« 100 % des supporters de l’OL », Corentin Tolisso a du mal à y croire

Déjà la boîte de kleenex …🤧🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Griezmann-Endrick, l’OL prépare une attaque de feu

Champion du Monde, Tess 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

