Pochettino totalement inutile, il ne fait pas la compo au PSG !

Il aura suffi d’un match nul dès le premier match à Bruges, pour que les vagues de critiques déferlent sur le Paris SG.

Neymar hors de forme, Messi qui marche, Mbappé qui se blesse, un milieu de terrain qui ne fait pas le lien, le leader de Ligue 1 n’était pas encore dans une forme européenne, le constat est évident. Mais faut-il pour autant enterrer le PSG pour cette saison en Ligue des Champions? Mathieu Bodmer n’est pas loin de penser que ce sera très compliqué de faire une équipe productive et efficace avec les conditions dans lesquelles travaille Mauricio Pochettino. Pour l’ancien joueur du Paris SG, l’entraineur argentin subit totalement les choses et n’a pas la poigne pour prendre des mesures qui arrangeraient le collectif, mais feraient peut-être des victimes de taille.

« Il doit faire jouer Messi, Neymar et Mbappé. Je ne pense pas qu’il a le choix. Le PSG est devenu un club politique. Ça vient d’au-dessus. Est-ce qu’en termes de charisme, il est à la hauteur de Zinedine Zidane ou Pep Guardiola ? Je pense que ces deux coachs sont peut-être capables de donner des conseils aux joueurs du PSG. Le problème des attaquants parisiens, c’est qu’ils sont au-dessus de l’institution vu les salaires qu’ils ont et vu la liberté qu’ils ont. Normalement, la qualité du PSG c’est d’avoir la possession. Quand tu as Messi et Neymar, tu es obligé d’avoir le ballon. Si tu ne fais que de la transition, les sept joueurs derrière vont mourir », a prévenu le consultant de RMC et Amazon sur les ondes de la radio sportive.

Un constat qui se base sur un problème d'égo chez les stars du club parisien. Mauricio Pochettino n’est pas en position de dicter ses instructions à des joueurs qui sont mis sur un piédestal par tout le monde au Paris SG, y compris par les propriétaires qataris. L’entraineur argentin n’a pas la poigne pour mettre une superstar sur le banc de touche dans un grand match même s’il est hors de forme. Il suffit de se souvenir à quel point Luis Fernandez est éternellement raillé pour avoir mis Ronaldinho sur le banc de touche au Paris SG, alors que le Brésilien était certes déjà le meilleur joueur de l’équipe, mais qu’il passait son temps à sortir toute la nuit et à s’entrainer en trottinant. Ce n'est pas la même chose pour les joueurs actuels du PSG, mais Pochettino n'a pas envie de rester dans l'histoire comme celui qui a mis Lionel Messi ou Neymar sur le banc en C1.

L'exemple de Liverpool

Comme souvent pour les grands matchs européens à venir, la clé sera de parvenir à faire défendre les stars offensives de l’équipe. Liverpool avait réussi à être sacré champion d’Europe quand Jurgen Klopp avait fait comprendre à Salah et Mané qu’il fallait défendre aussi férocement que pour attaquer. Convaincre Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar d’aller chercher des ballons à 20 mètres de leur but ne sera pas une mince affaire, mais ce pourrait être un élément important de la saison européenne à venir du PSG. Sous peine, selon Mathieu Bodmer, de voir l’équipe se couper en deux et 7 joueurs courir pour les 3 stars de l’équipe.