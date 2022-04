Pochettino fait une demande osée au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Contesté pour le jeu du PSG et les résultats de l'équipe, Mauricio Pochettino est sur la sellette voire promis à un départ forcé l'été prochain. L'Argentin a plaidé sa cause devant la presse, jugeant qu'il était prématuré de faire son bilan.

Les supporters parisiens se demandent encore si le PSG leur a vraiment offert un cadeau pour Noël en 2020. Pour le réveillon, le club parisien annonçait le départ de Thomas Tuchel jugé responsable des maux d'une équipe dont la domination était contestée en Ligue 1. Son remplaçant, Mauricio Pochettino est arrivé ensuite avec une bonne presse due à ses résultats à Tottenham. Mais, un an plus tard, tout le monde a déchanté à Paris. La méthode du finaliste de la ligue des champions 2019 avec les Spurs n'est pas comprise. Surtout, au-delà d'un jeu pauvre, les résultats sont en berne. Le PSG a perdu le titre la saison passée, la coupe de France ainsi que ses illusions européennes dès le mois de mars cette saison.

Pochettino demande encore du temps pour réussir au PSG

Autant dire que la position de l'Argentin sur le banc parisien est plus que jamais précaire. Pour beaucoup, il ne fait plus de doute que son départ est acté pour l'été prochain. Le technicien n'est plus l'homme de la situation, que ce soit en terme de système de jeu ou d'état d'esprit. Toutefois, le principal intéressé a tenu à se défendre en conférence de presse. Pour lui, il est prématuré de le juger encore, argumentant que dans le football il faut parfois beaucoup de temps pour installer un projet de jeu.

PSG fans looking at Pochettino like 😂 pic.twitter.com/rUx8xOukYF — Footy Xtra (@FootyXtra) March 27, 2022

« Chaque processus demande du temps. A Tottenham aussi ça avait pris du temps. L'important c'est de pouvoir optimiser tous les outils dont on dispose. Il ne s'agit pas de dire si c'est plus difficile ou non. A Tottenham le processus avait pris du temps. L'important c'est d'avoir une vision, une continuité. Des clubs travaillent de façons différentes comme la Juventus ou City et parfois ils n'arrivent pas non plus à obtenir ce qu'ils veulent », a t-il indiqué. Une réflexion redondante avec une première sortie, la saison passée, lors de laquelle il avait expliqué qu'on ne pouvait pas le juger à l'issue de sa première demi-saison. Malheureusement pour lui, la patience des dirigeants parisiens ne sera pas infinie, quelle que soit la volonté de l'Argentin.