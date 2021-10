Pierre Ménès scandalisé par la VAR de PSG-Angers

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est peu dire que le penalty accordé au PSG en fin de match contre Angers fait polémique. Pour Pierre Ménès, la VAR a encore une fois déraillé.

Lorsqu’il a désigné le point de penalty après avoir été appelé pour consulter la VAR, vendredi soir à la 87e minute du match entre le Paris Saint-Germain et le SCO Angers, Bastien Dechepy ne se doutait pas qu’il allait ouvrir la porte à bien des polémiques. Car si la main du joueur angevin est difficilement discutable, même si cela ne saute pas aux yeux, la faute de Mauro Icardi juste avant de rentrer dans la surface de réparation angevine est également visiblement. Du côté de Gérald Baticle, on a évidemment fait part de sa colère suite à cette décision, et l’entraîneur du SCO n’est pas le seul à se demander comment les officiels en charge de l’assistance vidéo n’ont pas vu la faute de l’attaquant argentin du PSG. Pour Pierre Ménès, il y a quelque chose de pourri au royaume de la VAR.

Pierre Ménès n'en peut plus de la VAR

Et Pierre Ménès de regretter une nouvelle fois que la vidéo soit aussi mal utilisée. « Le PSG l’a emporté grâce à un penalty sur lequel l’arbitre a été appelé par la VAR pour une main de Capelle qui me semble finalement assez évidente sur une tête d’Icardi encore une fois bien servi par Mbappé, qui a transformé lui-même la sentence. Le problème, c’est qu’avant de venir placer sa tête dans la surface, l’attaquant argentin fait faute sur Thomas au départ de l’action. Tout le monde le voit sur les images, mais visiblement, pas nos amis du car qui ont décidé qu’il n’y avait rien alors que Thomas n’a aucun intérêt à simuler une faute à cet endroit et dans cette situation. C’est très bien la VAR, mais encore faut-il savoir s’en servir… », fait remarquer, sur son blog, l’ancien consultant de Canal+.