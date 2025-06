Le PSG reste au Parc des Princes, c'est décidé ‍!

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Alors que les joueurs du PSG ont fini de fêter leur titre de champions d’Europe dans leur maison du Parc des Princes, la classe politique se bat pour que le club de la capitale française reste dans son stade historique.

Dimanche, au lendemain de leur première victoire en Ligue des Champions, les joueurs du PSG ont bouclé leur grande fête lors d’une belle cérémonie au Parc des Princes. Après une parade sur les Champs-Elysées et une réception à l’Elysée par le président Emmanuel Macron, tous les membres du club de la capitale se sont retrouvés devant leur public et un panel de stars comme DJ Snake ou Novak Djokovic pour célébrer leur titre de champions d’Europe.

Mais alors que le Parc des Princes reste toujours le coeur du PSG, la question de l’avenir du stade situé au sud-ouest de Paris n’est toujours pas réglée. En froid avec la mairie de Paris, le président Nasser al-Khelaïfi planche même sur le projet d’un nouveau grand stade ailleurs autour de Paris. Une véritable hérésie pour la plupart des suiveurs parisiens, qui estiment que le PSG ne peut pas jouer ailleurs qu’au Parc des Princes. C’est l’avis tranché de Rachida Dati, ministre de la Culture, mais surtout très probable candidate à la mairie de Paris dans un an où elle pourrait remplacer Anne Hidalgo, totalement absente des célébrations ce week-end.

« Le PSG a besoin d’un stade à la hauteur de ses ambitions. Mais ce club doit rester à Paris. C’est vrai, le Parc des Princes est vétuste. Mais le déménager serait un échec pour Paris et les Parisiens. On doit pouvoir le moderniser, l’agrandir. Je ne comprends pas que la mairie de Paris ait rompu les liens avec son club historique. Quel qu’il soit, le futur maire de Paris devra trouver un chemin pour rétablir la confiance. Car le PSG, c’est le Parc des Princes et le Parc des Princes, c’est le PSG ! », a lancé, dans Le Parisien, la maire du 7e arrondissement de Paris, qui espère que la mairie de Paris arrivera à mettre de l’eau dans son vin pour trouver un terrain d’entente avec Nasser al-Khelaïfi. Avec la vente du Parc aux Qataris pour qu’ils puissent faire des travaux de rénovation digne de ce nom afin que le Parc soit plus à la hauteur du nouveau statut de champion d’Europe du PSG ? Tous les fans du PSG l’espèrent.