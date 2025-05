Paris met enfin le paquet pour soutenir le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les supporters du PSG étaient agacés de l'attitude de la mairie de Paris qui snobaient ostensiblement la finale de la Ligue des champions contre l'Inter. Anne Hidalgo, qui n'ira pas à Munich, a visiblement décidé de changer d'attitude.

Entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaifi les relations sont devenues glaciales, le dossier du Parc des Princes ayant empoisonné la relation entre l'élue parisienne et le patron qatari du PSG. Depuis plusieurs jours, les fans parisiens, dont certains sont aussi des électeurs, ont fait part de leur mécontentement concernant l'absence de soutien de la mairie envers le club de football de la capitale qui jouera la finale de la Ligue des champions samedi face à l'Inter. Même si elle ne se rendra pas à l'Allianz Arena, Anne Hidalgo a cependant décidé mettre le paquet pour montrer que toute la ville allait vivre au rythme de cet événement. Et les animations vont se multiplier avant ce PSG-Inter.

« Samedi soir, Paris a rendez-vous avec son histoire. À partir de ce mercredi et jusqu’au coup d’envoi de la finale de Ligue des Champions, la capitale se met en rouge et bleu pour vivre – en communion avec les supportrices et supporters du PSG – ce moment que toute une ville attend : disputer la finale de la plus prestigieuse des coupes d’Europe, et ramener la coupe à Paris ! Pour clôturer une saison historique, pour partager toutes et tous ensemble ce moment d’exception, pour encourager les joueurs en route vers la finale de Ligue des Champions, la Ville de Paris se met au diapason. Ce mercredi soir à 21 heures, à J-3 du coup d’envoi de la finale, tous les panneaux lumineux de la ville ainsi que les panneaux d’informations du périphérique situés aux abords du Parc des Princes diffuseront un message d’encouragement.

Les supportrices et supporters parisiens pourront envoyer dès ce soir, sur paris.fr, leur message d’encouragement aux joueurs du club : à partir de demain matin 9 heures, une sélection d’entre eux seront diffusés sur les JEI (panneaux lumineux) dans chacun des arrondissements. C’est toute une ville qui est derrière son club pour aller décrocher cette première ligue des Champions. Dès à présent, une sélection d’établissements et de bars qui diffuseront cette finale est disponible sur le site de la Ville, que faire à Paris.

Vendredi à 21 heures, à J-1 du coup d’envoi de la finale, la Tour Eiffel scintillera et diffusera un message à l’adresse de tous les supporters et amoureux du club. Ce samedi, à partir de 20 heures et à l’entrée des Parisiens sur la pelouse de Munich, pour l’échauffement, la Tour Eiffel s’illuminera en rouge et bleu, jusqu’à la fin du match, et scintillera à chaque but parisien ! », indique la mairie de Paris dans un communiqué.