Paris a des touristes et pas des Ultras, Riolo dénonce

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Contrairement à la communauté parisienne, Daniel Riolo n'a pas apprécié la large victoire (5-1) du Paris Saint-Germain sur Lorient. Pour le chroniqueur il n'y a aucun doute, le PSG a fait fuir ses propres supporters.

Le public du Parc des princes s'est régalé ce dimanche soir avec de beaux buts, des sourires, des gestes techniques impressionnants. Il aura donc fallu attendre le mois d'avril pour voir Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar tous buteurs lors d'une seule et même rencontre du Paris Saint-Germain. Après une saison qui laisse à désirer, les hommes de Mauricio Pochettino ont donné un peu de joie à leurs « supporters » avec enfin du spectacle et une large victoire (5-1) à la clé. Mais ce spectacle qui se fait si rare, intervenu face au modeste 16e de Ligue 1, ne plaît pas à Daniel Riolo. « La Ligue 1 ne va pas bien.Si t'aimes vraiment le foot et que tu n'es ni supporter de Lorient ou du PSG, tu regardes Juve-Inter ou Barça-Séville. Le PSG a flingué son produit et ses propres supporters. Ce match était tout sauf du foot, il n'y a pas de football sans enjeu. Le public qui a aimé ce match est un public de tourisme, je ne le comprends pas » a déclaré Daniel Riolo sur l'After Foot de RMC après la démonstration du PSG.

« Regarder un match du PSG ne sert à rien »

Nombre conséquent de tweets à la gloire de Neymar après un match contre Lorient. Ce public la, c’est le public que vise Amazon, Infantino, les fonds d’investissements…. Ça vise l’ignorance 🤮🤮 — Daniel Riolo (@DanielRiolo) April 4, 2022

Après une saison achevée le 9 mars dernier à la suite d'une élimination précoce en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid, le Paris Saint-Germain a provoqué la colère de ses propres fans. Si Lionel Messi et Neymar ont été sifflés il y a trois semaines, Sergio Ramos a subi le même sort ce dimanche après plus de deux mois sans jouer. Une façon pour les plus fidèles supporters parisiens de montrer leur mécontentement sur ce qu'est en train de devenir le PSG. Un avis partagé par Daniel Riolo. « Le PSG invente le concept des matchs qui ne servent à rien. Regarder un match du PSG ne sert à rien ! On va essayer de nous vendre que Neymar a marqué puis regardé le ciel pour faire taire ses détracteurs. C'est du bidon !! C'est n'importe quoi ! Mbappé et Neymar ont marqué, ils ont ensuite voulu faire marquer Messi. C'est tout sauf du football. Attention aux conséquences » a rétorqué Daniel Riolo après avoir entendu certains avis positifs laissés par des pseudo supporters parisiens sur le récital du soir. Le chroniqueur a aussi pris le temps de se payer le PSG et ses fans d'un soir sur Twitter.