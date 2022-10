Panique au PSG, le contrat de Mbappé n'est pas rentable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les révélations sur le contrat colossal signé par Kylian Mbappé pour prolonger au Paris Saint-Germain donnent le vertige. Et au sein même du PSG, certains commencent à suer à grosses gouttes concernant les finances du club de la capitale.

C’est une évidence, les dirigeants du PSG ne viendront jamais dévoiler les clauses financières du contrat signé par Kylian Mbappé pour prolonger son engagement avec Paris, mais le scoop du Parisien démontre encore une fois que la taupe parisienne est toujours bien vivante, malgré les tentatives pour en venir à bout depuis des années. Pour conserver son numéro 7, qui pouvait signer librement au Real Madrid ou ailleurs, le Qatar a donné son feu vert à une offre historique, laquelle a fait du champion du monde le sportif le mieux payé de la planète, Mbappé touchant 630 millions d’euros sur 3 ans, tandis que l’Etat français empochera 170 millions d’euros au passage. Une dépense colossale qui place le footballeur français devant Lionel Messi, qui a touché 555 millions sur 4 ans au Barça et Patrick Mahomes, le joueur de foot américain, lequel avait un contrat à 510 millions d’euros sur 10 ans avec les Chiefs. Mais en acceptant de parapher ce contrat, Nasser Al-Khelaifi a peut-être mis le Paris Saint-Germain en danger.

Le PSG dans le rouge vif sur le plan financier

Selon Laurent Perrin, qui couvre l’actualité du PSG pour Le Parisien, les retombées de ce contrat avec Kylian Mbappé ne sont pas à la hauteur des attentes. Et avec des comptes dans le rouge à hauteur de 350 millions d’euros, les champions de France commencent à sérieusement se poser des questions sur l’avenir, notamment parce que Luis Campos ne pourra pas faire des folies au mercato. « Dans ce contexte, le contrat à 630 millions d’euros de Mbappé interpelle et inquiète. D’abord parce que les premières retombées ne sont pas à la hauteur des attentes. Nasser Al-Khelaïfi se targuait, à juste titre, de l’excellente affaire que représentait Lionel Messi pour son club. Pour l’heure, le président du PSG ne peut pas en dire autant avec Mbappé. Le numéro 7 est un phénomène marketing, mais, en dehors de nos frontières, son impact commercial reste très inférieur à Messi et égal à celui de Neymar. Si l’arrivée du septuple Ballon d’or a attiré de nombreux sponsors, prolonger l’idylle avec le Français a surtout permis de renforcer le lien avec ceux déjà là », explique le journaliste, qui précise toutefois que le déficit du Paris Saint-Germain n’est évidemment pas directement lié à ce nouveau contrat.

Le quotidien francilien affirme que dans les bureaux du PSG, certains s'inquiètent de la situation financière, même si forcément le Qatar n'aura aucun mal à boucher les trous. Même si le président Al-Khelaifi est proche du patron de l'UEFA, l'instance footballistique européenne ne fera aucun cadeau au club français si celui-ci dérape. Et c'est le cas puisque Le Parisien révèle que des négociations sont en cours avec les joueurs pour un report du paiement de certaines primes en 2023. « Cette pratique est assez courante dans les clubs, en France et en Europe, depuis le premier confinement (et l’arrêt des compétitions), mais elle montre à quel point la marge de manœuvre est étroite du côté du PSG. Et le contrat de Mbappé, qui représente désormais un quart du budget de 800 millions d’euros, ne va rien arranger. Les financiers ont-ils pris un risque insensé ? », s'interroge le média, qui affirme que même en 2017, lorsque le Paris Saint-Germain avait recruté Kylian Mbappé après Neymar, certains avaient tiré le signal d'alarme. En vain.

L'Emir du Qatar veut Mbappé quelles que soient les conditions

En effet, à l'époque, et tout comme cet été, c'est l'Emir du Qatar qui avait donné le feu vert pour finaliser à tout prix l'opération avec Kylian Mbappé. Mais sportivement cela a eu un impact, puisqu'au moment de recruter au mercato, Luis Campos et Antero Henrique ont été prévenus qu'ils ne pourraient pas faire n'importe, notamment parc que le PSG attendait des ventes à hauteur de 150 millions d'euros, ce qui n'a pas été le cas. La folie Mbappé a un coût, reste à savoir qui va payer l'addition et pour l'instant nul ne le sait, une victoire en Ligue es champions pouvant évidemment justifier cette folie financière.