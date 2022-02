Ousmane Dembélé, le PSG va encore faire pleurer le Barça

Dans : PSG.

Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat au FC Barcelone, et il ne va surement pas prolonger. Chelsea est sur le coup, mais le PSG a déjà devancé tout le monde.

30 buts en 5 ans, le FC Barcelone ne s’attendait probablement pas à un tel fiasco quand il a fait signer Ousmane Dembélé pour 105 millions d’euros en 2017. L’idée était de recruter le séduisant ailier français pour faire oublier Neymar, qui venait de signer au PSG pour 220 millions d’euros. Entre méforme, blessures, comportements inappropriés et bras de fer avec la direction, l’ancien rennais a réussi à énerver tout le monde. Car le talent est là, personne n’en doute au sein du Barça, mais il a été trop rarement aperçu pour convaincre les dirigeants, qui voient en plus leur joueur se diriger vers un départ libre en fin de saison.

Chelsea rêve de Dembélé

Malgré les discussions pour le prolonger, son clan a multiplié les demandes copieuses, et pas si extravagantes que ça. Car en étant désormais libre, Ousmane Dembélé va bien évidement négocier un superbe contrat avec une grosse prime à la signature. Nombreux sont ceux qui croient en son retour au premier plan, car le champion du monde 2018 n’a que 24 ans, et une belle revanche à prendre sur le football européen. C’est ce qui attire Chelsea, qui cherche à trouver un accord avec le joueur formé au Stade Rennais. Les discussions avec les Blues remontent au mois de janvier, même si aucun effort n’avait été fait pour un transfert, alors que la formation championne d’Europe regorge de joueurs offensifs.

Le PSG le voit remplacer Mbappé

Mais pour une arrivée libre, les pensionnaires de Stamford Bridge rêve de ce gros coup. Toutefois, le média anglais 90min précise qu’il y a pour moment un énorme obstacle à l’arrivée de Dembélé à Chelsea, et il se nomme le PSG. Le club parisien a avancé ses pions en vue de faire de l’ancien feu-follet de Dortmund le remplaçant de Kylian Mbappé, bien parti pour signer au Real Madrid. Les promesses financières de Nasser Al-Khelaïfi pourraient être impossibles à suivre pour Chelsea, et le PSG est donc très bien placé dans ce dossier. Après avoir rejoint le Barça pour faire oublier Neymar, Dembélé pourrait donc signer au Paris SG pour compenser le départ de Mbappé. En espérant pour Paris que cette fois-ci, les attentes soient remplies par l’attaquant français.

En tout cas, de retour à un niveau de forme correcte, Ousmane Dembélé retrouve la forme avec le Barça. Le club catalan, qui a pensé à un moment le mettre sur la touche pour les 6 derniers mois de la saison, a retrouvé la raison. Et Xavi l’utilise régulièrement, vantant même son professionnalisme et son apport sur le terrain. Le joueur a en tout cas tout intérêt à se montrer sous son meilleur jour s’il veut signer un gros contrat dans quelques mois, et le Barça compte bien en profiter jusqu’au bout, dans un deal fait en bonne intelligence sur la fin de cette aventure.